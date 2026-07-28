Lentelė atsirado savavališkai

Vietos gyventojai pasakojo, kad anksčiau šios lentelės nebuvo, todėl kilo įtarimų, jog ją galėjo savo iniciatyva pastatyti vienas daugiabučio gyventojų.
„Visai jau neturi žmonės sąžinės – savo iniciatyva uždraudžia vedžioti augintinius. Negražu taip elgtis, nes tai valstybinė žemė. Kas bus, jei kiekvienas pradės statyti tokias lenteles, kur tik panorės?“ – svarstė savo pavardės viešinti nenorėjęs vienas šio daugiabučio gyventojas.
Situaciją pakomentavo Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius.
Anot jo, draudžiamasis ženklas įrengtas daugiabučių namų savininkų bendrijai „Vizija“ priskirtame prižiūrėti plote, už kurio tvarką atsako pati bendrija.
Tačiau savivaldybės administracijoje šio ženklo įrengimas nebuvo derintas.
„Susisiekus su bendrijos pirmininku, jis informavo, kad ženklas, draudžiantis vedžioti šunis, bus pašalintas“, – pažymėjo A. Misevičius.
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