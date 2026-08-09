Liepojos gatvėje – naktiniai kelio darbai

Nuo rugpjūčio 9 iki 14 dienos bus frezuojama sena asfalto danga šiaurės kryptimi – nuo maždaug Vasaros estrados iki Klaipėdos universiteto ligoninės.
Baigus frezavimo darbus, prasidės kitas etapas – jau rugpjūčio viduryje planuojama pradėti asfaltuoti vakarinę gatvės pusę.
Iš viso tvarkomas beveik dviejų kilometrų Liepojos gatvės ruožas – nuo Universiteto ligoninės, maždaug 100 metrų iki sankryžos su Klaipėdos gatve, iki Vasaros estrados, ties sankryža su Panevėžio gatve.
Šioje vietoje keičiami bortai, artimiausiu metu bus atnaujinta asfalto danga ir keičiami šulinių dangčiai, įrengiant plaukiojančio tipo.
Didžioji dalis darbų vyksta naktimis, o pagrindiniai remonto darbai truks apie du mėnesius.
Vairuotojų prašoma būti atidiems ir laikytis laikino eismo organizavimo.
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