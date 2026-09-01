 Lietus neišgąsdino: tūkstančiai klaipėdiečių susirinko į Pirmąją pamoką

Lietus neišgąsdino: tūkstančiai klaipėdiečių susirinko į Pirmąją pamoką

2026-09-01 15:23
Ieva Niekytė

Pirmoji naujų mokslo metų pamoka Klaipėdoje, sukvietusi tūkstančius mokinių į Lietuvinkų aikštę, prasidėjo žliaugiant lietui ir dangų nušviečiant žaibams. Nepaisant to, šventė tesėsi.

Audringa pradžia

Prie Martyno Mažvydo paminklo nuo pat ryto rinkosi šventiškai nusiteikę mokiniai – rankose jie laikė kardelius, sveikino vieni kitus su mokslo metų pradžia ir laukė iškilmingos šventės pradžios.

Šiemet Klaipėdoje mokslo metus pradeda virš 23 tūkst. mokinių, iš jų 1 779 – pirmokai.

Tiesa, šiemet Rugsėjo 1-osios dalyviams teko ne tik šventinė nuotaika, bet ir gamtos išbandymas – miestą merkė lietus, o netrukus dangų perskrodė žaibai ir griaustinis.

Patys mažiausi šventės dalyviai kartu su tėveliais buvo įsitaisę ant aikštėje esančių granito kubų – pirmokai glaudėsi po skėčiais ir smalsiai stebėjo renginį.

Vienu iškilmingiausių šventės momentų tapo tradicinė mokyklų vėliavų eisena.

Klaipėdos miesto mokyklų ir gimnazijų vėliavas į aikštę nešė Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos auklėtiniai, miesto gimnazijų ir pagrindinių mokyklų atstovai bei Klaipėdos licėjaus vyresniųjų klasių moksleiviai.

I. Niekytės nuotr.

Žengti su džiaugsmu

Šventėje mokinius ir jų tėvelius sveikino Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.

Pirmiausia meras kreipėsi į pirmokus ir vyresnių klasių mokinius, ragindamas į mokyklą žengti su džiaugsmu ir čia atrasti tai, ko trokšta jų širdys.

„Noriu jus padrąsinti – nors šis periodas nėra pats linksmiausias, dabar, iš „noriu“ ar „nenoriu“, pereinate į „reikia“. Taip pat sveikinu vyresniųjų klasių moksleivius. Noriu jums palinkėti šiandien prisiminti nuostabius vasaros įvykius ir nuotykius, pasidalyti jais su draugais ir kibti į naują mokslo metų etapą“, – kalbėjo A. Vaitkus.

Vos miesto merui ištarus šiuos žodžius, dangų perskrodė žaibas – tarsi audringos Rugsėjo 1-osios patvirtinimas.

Miesto meras nepamiršo ir mokytojų, kuriems palinkėjo kantrybės bei profesinės stiprybės.

„Jūsų profesionalumo jaunajai kartai tikrai reikia. Reikia ne tik matematikos, fizikos ar chemijos žinių – linkiu jums įskiepyti vaikams meilę gimtajai kalbai ir išugdyti žmogiškąsias savybes. Tai, kas lieka visam gyvenimui, kas tampa svarbiausiu gyvenimo atributu“, – teigė A. Vaitkus.

I. Niekytės nuotr.

Linkėjo drąsos

Į susirinkusius kreipėsi ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas, jaunimui linkėdamas drąsos.

„Nebijokite augti, nebijokite pažinti, kad galėtumėte turėti laimingą gyvenimą. Linkiu visiems drąsos eiti pažinimo keliu. Mieli mokytojai, jūsų pasiaukojimas yra begalinis. Linkiu, kad tai, ką atiduodate jaunimui, praturtintų ir jūsų pačių gyvenimą“, – sveikinimo kalboje tarė klebonas.

Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė į audringą orą pažvelgė optimistiškai.

„Klaipėdoje lietus žada gerus mokslo metus, todėl, kad lietus yra gėrybių pradžia. Iškilmingai skelbiu naujųjų 2026–2027 mokslo metų pradžią“, – šventėje paskelbė V. Bubliauskienė.

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