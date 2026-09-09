Lopšelio-darželio „Boružėlė“ rekonstrukcija: pasirašyta rangos sutartis

„Vaikystės aplinka nėra smulkmena. Ji lieka atmintyje ilgiau, nei kartais pagalvojame. Todėl „Boružėlėje“ nenorime tiesiog sutvarkyti seno pastato – kuriame vietą, į kurią vaikams būtų gera ateiti kiekvieną rytą. Šviesios grupės, jaukus kiemas, erdvės žaisti, ilsėtis ir augti – visa tai turi būti savaime suprantama, o ne išskirtinė prabanga. Tokių pokyčių Klaipėdos švietimo įstaigose įgyvendiname vis daugiau – duris atvėrė naujas darželis „Tauras“, atnaujinta „Vėtrungėlė“, pasikeitė Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla ir „Ąžuolyno“ gimnazija. Dabar savo eilės sulaukė ir „Boružėlė“. Po šių darbų ji bus visiškai kitokia, bet svarbiausia, kad joje geriau jausis vaikai. Dėl to ir verta imtis tokių didelių pokyčių“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Norint pastatą atnaujinti iš esmės, iš senojo darželio bus išsaugotas tik pietinėje pusėje esantis pamatas. Ant jo iškils visiškai naujos dviejų aukštų pastato konstrukcijos su rūsiu, nauju fasadu, stogu, langais bei šiuolaikiškomis inžinerinėmis sistemomis. Taip pat bus nugriauti kiti sklype esantys pasenę kiemo statiniai, o vietoj jų sukurta jauki ir saugi aplinka.
Atnaujintame darželyje patogiai įsikurs 10 grupių, kurias galės lankyti apie 190 vaikų. Kad kasdienybė būtų patogesnė, kiekviena grupė turės visiškai atskiras erdves žaidimams, saldžiam miegui, persirengimui bei higienai. Taip pat suprojektuoti atskiri įėjimai į kiekvieną grupę, kad ryte tėveliams ir vaikams būtų patogiau judėti. Pirmajame aukšte gardžius kvapus skleis virtuvė, vaikai sportuos ir koncertuos erdvioje salėje, o sveikata bei neformaliuoju ugdymu savo naujuose kabinetuose rūpinsis specialistai. Antrajame aukšte įsikurs administracija. Pastate atsiras ir speciali civilinės saugos priedanga, kuri ekstremaliu atveju užtikrins saugumą didžiajai daliai vaikų bei darbuotojų, o kasdienybėje pasitarnaus įprastoms darželio veikloms.
Vaikų laukia ir visiškai pasikeitusi lauko erdvė. Darželio kieme bus įrengtos žaidimų aikštelės, pėsčiųjų takai, jaukios lauko terasos bei nauji želdynai, o teritoriją juos saugi tvora.
Kol rangovai darbuosis darželyje, ugdymo procesas nenutrūks. Visa „Boružėlės“ bendruomenė laikinai persikraustė į Klaipėdos socialinių paslaugų centrą „Rytas“, kur vaikai ir auklėtojai saugiai tęs savo kasdienes veiklas, kol galės sugrįžti į atnaujintus namus.
Visus darželio pokyčius įgyvendins rangovas UAB „Infes“. Bendra darbų kaina siekia 6,7 mln. eurų, o patys darbai ir aplinkos tvarkymas truks 16 mėnesių.
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