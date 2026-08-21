Malūno parke – ekscesas dėl mėsytės

Juodą skrybėlę dėvėjęs pilietis laužą susikūrė tiesiog ant medinio suoliuko.
„Gyvenu 50 metų šiame rajone. Bet tokio dalyko dar nebuvau matęs. Parke yra pastatyti stacionarūs mangalai. Šis pilietis išsiėmęs buvo iš jo šašlykinę ir užkūręs ją ant medinio suolo. Negana to, ant viršaus buvo uždėjęs medinį padėklą, kuris degė atvira liepsna. Dievui ačiū, kad laiku ėjome pro šalį“, – pasakojo situaciją užfiksavęs klaipėdietis.
Praeivis paklausė vyro, kodėl jis kūrena ugnį ant suolo?
„Išgirdau rusišką keiksmažodį. Pilietis paklausė, ar esu buvęs Teksase, ir patikino, kad ten visi taip daro. Negalėjau patikėti. Vieni žmonės kuria grožį, o kiti visa tai naikina“, – šiurpo vyras.
Skrybėlę dėvėjęs pilietis pareiškė, kad jis keps ten, kur norįs.
Klaipėdiečiui beliko paskambinti bendruoju pagalbos telefonu ir iškviesti ugniagesius.
„Atvažiavo ugniagesiai, paauklėjo pilietį, ugnį užgesino. Gerai, kad suolas nespėjo sudegti“, – pasakojo klaipėdietis.
Vyras stebėjosi tuo, kad pastaruoju metu padegimų mieste itin daug.
„Visas miestas girdėjo apie sudegintus atliekų konteinerius. Dabar vėl incidentas. Parkas taip gražiai sutvarkytas. Protu nesuvokiama ir sveiku protu nepaaiškinama. Kas turi šauti žmogui į galvą, kad štai taip pasielgtų?“ – šiurpo praeivis.
Klaipėdietis patikino, kad jam suprantamas žmonių noras išsikepti mėsos gabaliuką.
„Bet tai daryti ant medinio suolo nederėtų“, – akcentavo ugniagesius kvietęs klaipėdietis.
Naujausi komentarai