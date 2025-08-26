Markučių gatvėje klaipėdietės butą užplūdo tarakonai

„Žinau, kad tema labai nemaloni, tačiau savo bute susidūriau su tarakonais – veiksmas vyksta Markučių g. 2-ajame name. Turiu spėjimą, kad jie ateina iš kaimynų – ar dar pas ką nors yra?“ – feisbuke rašė klaipėdietė, pasislėpusi po anonimo kauke.
Daugelis klaipėdiečių komentavo, kad kovoti su šiais vabzdžiais nėra taip paprasta – išnaikinti nėra įmanoma, jeigu niekas neprisipažįsta, kad jų turi.
„Kaimynai papurškia, ir tarakonai išlaksto – jie nemiršta, tik laikinai pabėga kitur, pavyzdžiui, pas mane. Labai apmaudu tai, kad niekas neprisipažįsta jų turintys, ir tada kenčia aplinkiniai“, – komentavo dar viena klaipėdietė.
