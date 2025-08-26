 Markučių gatvėje klaipėdietės butą užplūdo tarakonai

– vabzdžiai tikriausiai atklydo iš kaimynų
2025-08-26 15:40
Klaudija Audickaitė

Socialiniuose tinkluose pasirodė klaipėdietės pasakojimas apie tarakonus, užplūdusius jos gyvenamąjį butą Markučių gatvėje. Moteris spėjo, kad vabzdžiai tikriausiai atklydo iš kaimynų, tačiau niekas iš jų to nedrįsta prisipažinti.

„Žinau, kad tema labai nemaloni, tačiau savo bute susidūriau su tarakonais – veiksmas vyksta Markučių g. 2-ajame name. Turiu spėjimą, kad jie ateina iš kaimynų – ar dar pas ką nors yra?“ – feisbuke rašė klaipėdietė, pasislėpusi po anonimo kauke.

Daugelis klaipėdiečių komentavo, kad kovoti su šiais vabzdžiais nėra taip paprasta – išnaikinti nėra įmanoma, jeigu niekas neprisipažįsta, kad jų turi.

„Kaimynai papurškia, ir tarakonai išlaksto – jie nemiršta, tik laikinai pabėga kitur, pavyzdžiui, pas mane. Labai apmaudu tai, kad niekas neprisipažįsta jų turintys, ir tada kenčia aplinkiniai“, – komentavo dar viena klaipėdietė.

