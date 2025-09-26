Maudykloje šienaujamos nendrės

Vasarą Dovilų karjerus lanko ne tik gargždiškiai. Dėl itin šilto vandens čia atvykti pamėgo mažus vaikus auginančios šeimos.
Šioje vietoje nuolat plečiama pliažų teritorija, įrengtas lieptas, mažyliams skirta pliažo teritorija. Karštomis vasaros dienomis čia būna tiršta.
Dovilų seniūnė Nijolė Ilginienė tikino, kad nuolatinis nendrių šienavimas pasiteisino.
„Akivaizdžiai vandens telkinių būklė gerėja. Nors kiti sako, kam čia reikia tas nendres pjauti, jos vėl atauga, tačiau patirtis rodo, kad užžėlimas yra kur kas mažesnis. Plečiamos maudyklų ribos, vasarą jau ne visi ir sutelpa įrengto pliažo ribose“, – pastebėjo N. Ilginienė.
Nendres išpjauna speciali vandens technika. Du vandens traktoriukai šiuo metu dirba Kulių kaime, ties J. Basanavičiaus gatve, ir valo Gargždų link besidriekiantį karjero kraštą.
Rangovai nendres sustumia į krūvą, o technika jas sukrauna ant kranto. Kiek apdžiūvusią augmeniją vėliau išveža seniūnijos įgalioti asmenys.
„Gal net du kartus per metus tai reikėtų daryti. Tačiau pavasarį dažniausiai dar nebūname gavę lėšų tokiems darbams, tad lieka tik rudeninis šienavimas. Juk genime medžius, pjauname žolę, tai ir nendres verta išpjauti. Nendrės mažiau auga ten, kur žmonės labiau pakrante naudojasi. Norisi, kad poilsiautojams ir žvejams būtų maloniau laiką leisti prie vandens“, – pasakojo N. Ilginienė.
Seniūnija planuoja pertvarkyti telkinio kraštą iki pat kanalo ribos.
„Dabar tenka trimeriais pjauti, technikos negalime ten naudoti, nesaugu. Norėtųsi sutvarkyti pakrantę, išlyginti. Atsirastų daugiau laisvos prieigos prie vandens. Pagražėtų vaizdas šalia viso dviračių ir pėsčiųjų tako“, – tikino seniūnė.
Doviluose nendres šienauja rangovai iš Dzūkijos, jie jau kelerius metus vis laimi konkursus.
„Jie pažįsta telkinį. Labai jais džiaugiamės. Sudeda nendres į krūvas, o paskui išvežame. Labai tvarkingai padaro darbą“, – pastebėjo N. Ilginienė.
Pjovimo darbus pavasarį vandenyje galima atlikti tik iki kovo vidurio, nes vėliau prasideda draudimai veiklai dėl paukščių migracijos ir žuvų neršto.
Todėl darbus dažniau tenka planuoti rudeniop.
