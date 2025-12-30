Maudynės per audrą – beprotybė?

Į jūrą – siaučiant štormui
Šeštadienio popietę pajūryje vėjo gūsiai siekė iki 26 metrų per sekundę.
Klaipėdos uoste prie molo didžiausias vėjo greitis buvo pasiekęs net 31 m/s. Bangų aukštis jūroje svyravo nuo dviejų iki keturių metrų.
Socialiniuose tinkluose žinomas ekonomistas pasidalijo maudymosi jūroje nuotrauka. Kažkas paklausė vilniečio, ar tai jis pats lindo į jūrą siaučiant audrai. Nuolat televizijų ekranuose šmėžuojantis ekonomistas patvirtino, kad tai jo žygdarbis.
„Galvoja, kaip pasirodyti“
Klaipėdos gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki nusistebėjo tokiu neatsakingu elgesiu.
„Jokiu būdu negalima tokiu metu maudytis. Gelbėtojai pajūryje žiemos metu nebudi. O kas būtų turėjęs gelbėti šį pilietį? Tai yra labai pavojinga. Šeštadienį tikrai siautė stipri audra“, – kalbėjo A. Siakki.
Jis priminė tragišką įvykį, kai prieš kelerius metus dėl asmenukės žmonės lipo ant ledo lyties, kuri atskilo.
„Tada krante buvę žmonės susikibo į gyvą grandinę ir išgelbėjo nelaimėlius. Daugelis dabar negalvoja apie savo saugumą, galvoja tik kaip pasirodyti prieš kitus“, – kalbėjo A. Siakki.
Gelbėtojų vadas priminė, kad, įvykus nelaimei, šį vilnietį būtų turėję gelbėti ugniagesiai.
„Ir jie būtų turėję rizikuoti savo gyvybėmis. Ar tai tikrai normalu?“ – svarstė A. Siakki.
Pajūryje šeštadienį buvę klaipėdiečiai pasakojo, kad vėjas vertė žmones iš kojų, plėšė mobiliuosius telefonus iš rankų.
Ruonių nelaukia
Klaipėdos gelbėtojų vadas perspėjo, kad tokių nelaimėlių jūroje gali atsirasti ir sausio 1-ąją, kai bus minima Pasaulinė ruonių diena.
„Visko gali būti, kad ir ketvirtadienį bus mėginančių lįsti į vandenį. Jei dar kokiame ežeriuke, tvenkinyje ar karjere sugalvotų maudytis, dar nėra taip baisu. Bet į jūrą lįsti tikrai nederėtų, prognozuojama, kad vėjas nerims, bus banguota. Yra juk proto ribos. Tokius jūra nubaus“, – perspėjo A. Siakki.
Yra juk proto ribos.
Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas, paklaustas apie maudynes štormo metu, tik atsiduso.
„Klausimas ne man, o medikams. Aš neturiu komentarų“, – pečiais gūžtelėjo J. Pirožnikas.
Jis taip pat su nerimu laukia sausio 1-osios.
„Sveikuoliai, ruoniai ir visi kiti mums neprasineša, kad ruošiasi maudytis. Jie maudosi kas kaip nori. Logiškai mąstant, esant tokiai audrai, žmogus į jūrą net neįeis, banga jį blokš atgal. Ką gi, žemė neužšalusi, palaidos“, – rėžė J. Pirožnikas.
Palangos ruoniai socialiniuose tinkluose yra pranešę, kad 2026 m. visuotinės maudynės vyks vasario 7 d.
„Kai tokie renginiai vyksta, dažniausiai prie Palangos tilto būna medikų, budi ugniagesiai. Visi pasiruošę. O kas tau čia pasiruoš ir atvažiuos, jei nežinia kur lendi į jūrą?“ – pastebėjo J. Pirožnikas.
Jis priminė, kad tokiomis maudynėmis turėtų susidomėti policija.
„Administracinių nusižengimų kodeksas turėtų numatyti atsakomybę už neatsakingą elgesį vandenyje“, – priminė J. Pirožnikas.
