Mažeikiuose – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos delegacijos vizitas

Savivaldybėje vykusiame susitikime kalbėta apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiklos kryptis ir prioritetus, savivaldybių infrastruktūros plėtros projektus, jų finansavimą, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, numatytas priemones stiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, plėsti startuolių ekosistemą ir skatinti dirbtinio intelekto technologijų taikymą, siekti pramonės modernizavimo ir regionų stiprinimo.
Verslininkams pristatytas Lietuvos ekonomikos transformacijos planas „3i“, kuris numato aiškią kryptį, kaip Lietuva pereis prie subalansuotos, aukštą pridėtinę vertę kuriančios plėtros, orientuodamasi į tris strategines kryptis – inovacijas, investicijas ir institucijų modernizavimą. Taip pat buvo apžvelgti ekonomikos transformavimo iššūkiai ir galimybės bei investicijos regionų augimui.
Aplankytos planuojamos ir esamos pramonės teritorijos. Vienoje iš rajono verslo įmonių susipažinta su jos veikla, gamybiniu procesu, planais toliau investuoti į gamybos plėtrą, inovacijas ir darbo vietų kūrimą taip siekiant didinti eksporto apimtis ir stiprinti pozicijas tarptautinėse rinkose.
Ministrą Edviną Grikšą, viceministrus Paulių Petrauską, Guodą Burokienę, Waldemar Urban, ministro patarėją Joną Jarutį, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovus Sandrą Smoliną ir Danielių Dunčią, Inovacijų agentūros Pažangos departamento Regioninės verslo transformacijos skyriaus vadovę Indrę Gendroliūtę-Gerulienę priėmė Mažeikių rajono savivaldybės merė Rūta Matulaitienė, vicemerai Kristina Juškevičienė, Eimantas Salatka, Živilė Keršytė, mero patarėja Viktorija Pagojė, Savivaldybės administracijos atstovai.
