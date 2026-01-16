Meras po Vyriausybės atstovų vizito Klaipėdoje: 29 metus neįgyvendinami projektai – nenormalu

Be minėjimų, vyko ir darbiniai susitikimai. Klaipėdos savivaldybėje aptarti miestui svarbūs klausimai, kuriems, pasak Klaipėdos miesto mero Arvydo Vaitkaus, būtinas nacionalinės valdžios dėmesys.
Vienais pagrindinių klausimų tapo nebaigta Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukcija, pietinio aplinkkelio projektas bei nesutvarkytas kelias Klaipėda–Šilutė. Pasak mero, šie objektai yra itin svarbūs ne tik miestui, bet ir visam regionui. Beje, sprendimų dėl šių projektų laukiama jau beveik tris dešimtmečius.
„Šie projektai turi būti įgyvendinami kaip vienas nacionalinės reikšmės transporto mazgas – svarbus tiek miestui, tiek uostui, LEZ ir kariniam mobilumui, o svarbiausia – miesto ir rajono gyventojams. Šie projektai neįgyvendinami jau 29 metus ir tai nėra normalu!“ – pabrėžė A. Vaitkus.
Kalbėdamas apie pietinį aplinkkelį, meras pažymėjo, kad premjerė mato galimybių paspartinti procesus.
„Ministrė pirmininkė mato galimybių procesą paspartinti ir jau pradėtus konkrečius veiksmus“, – teigė A. Vaitkus.
Susitikime taip pat buvo aptartas ir Klaipėdos pašto pastato likimas – vienas svarbiausių miesto simbolių, tačiau vis dar nepriklausantis savivaldybei ir šiuo metu esantis Kultūros ministerijos nuosavybė.
Anot mero, su premjere ir kultūros ministre kalbėta apie pastato perdavimą miestui: „Išgirdome ministrės pirmininkės pažadą, kad sprendimai dėl perdavimo bus rasti per metus. Pasiūlėme perimti pastatą, skiriant finansavimą jo sutvarkymui arba perduoti pastatą savivaldybei kartu su kitais pastatais, reikalingais savivaldos funkcijoms.“
Dar vienas Vyriausybei pristatytas projektas – Šv. Jono bažnyčios atstatymas. Tai – didelė miesto ambicija, kuriai siekiama nacionalinio dėmesio.
„Pirmasis žingsnis – bokšto atkūrimas. Projektavimas jau baigiamas, o jei būtų išspręsti finansavimo klausimai, statybas galėtume pradėti jau šiemet“, – teigė A. Vaitkus.
Tikimasi, kad Vyriausybė skirs didesnį dėmesį uostamiesčiui, o svarbius sprendimus priims neatidėliojant.
„Tikiuosi, kad dėmesys Klaipėdai tik augs, o sprendimai, kurių reikia nedelsiant, bus priimti kaip įmanoma skubiau“, – pabrėžė Klaipėdos meras.
