Meteorologas: blogiausia, ką jie gali padaryti...

„Dažniausiai taip ir būna. Po šiltesnių orų atslinkus vėsiai oro masei dažniau virš jūros ir kiek rečiau virš Kuršių marių formuojasi vandens viesulai. Šį kartą sūkurys pastebėtas virš marių. Šis reiškinys yra labai lokalus ir žvelgiant iš meteorologinio radaro nepastebimas. Tokie viesulai mažiau pavojingi nei sausumos viesulai ir vos užslinkę ant kranto greitai išnyksta. Blogiausia, ką jie gali padaryti – apversti laivelius, aptaškyti vandeniu, o paplūdimyje – pakelti dulkes, nuversti pavėsines, šiukšliadėžes ar pan. Kadangi tokie sūkuriai virš vandens išsilaiko tik nuo keleto iki keliolikos minučių, todėl dalies jų niekas taip ir nepamato. Arba pamato, tik nenufotografuoja“, – mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė G. Valaika.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Po ketvirtadienį feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ pasidalytu vaizdo įrašu internautai neslėpė nuostabos. „Nemaniau, kad Lietuvoj apskritai tokių būna“, – rašė Erlandas.
„Debesų siurblys!“ – pridūrė Erika.
„8.30 val. toks viesulas siauru ruožu, kartu su liūties debesimi, nuniokojo dalį Šiaulių rajono Gruzdžių miestelio. Virto medžiai, skraidė šiltnamiai, stogų atplaišos, keliose gatvėse nutrūko elektros laidai. Kas tuo metu buvo namuose sako, kad nieko baisesnio nėra patyrę“, – pastebėjimais dalijosi Roma. G. Valaika tikslinosi, ar viesulas pasidarbavo, ar tiesiog smarkus škvalinis vėjas.
„Ir ko tik mes neturim“ – teigė Laima.
„Ar ne šis išplovė paplūdimį?“ – teiravosi Neda. Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ tautiečiai dalijasi vaizdais ir teigia, kad bangos Palangoje pasiglemžė paplūdimį.
„Paplūdimio nebėra…“ – teigė Jolanta.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Tautiečiai dalijosi ir šėlstančios jūros vaizdais.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad penktadienį be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 17–21 laipsnis šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–16, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 11 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šešuvyje ties Skirgailais – 94 cm, Minijoje ties Priekule – 53 cm. Žymesnis kilimas, iki 50 cm, stebimas Upitoje ties Eidukais.
Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais.
Numatomas vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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