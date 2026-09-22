Miestas išjungs fontanus

„Fontanų veikimo laikas baigiasi nuo spalio 1 d., ypatingų gedimų šią vasarą nefiksuota“, – trumpai informavo Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė.
Tačiau be gedimų neapsieita. Pavyzdžiui, Neringos skvere esantį fontaną teko tvarkyti ne kartą. Vasaros pradžioje jis laikinai neveikė dėl elektros tiekimo sutrikimo. Taip pat buvo sugedę keli vandens purkštukai.
Klaipėdiečiai ne kartą įtarė, kad prie gedimų prisidėjo mažieji skvero lankytojai, kurie, esant šiltesnėms dienoms, mėgdavo pliuškentis fontane.
Kiek iš viso kartų laikinai neveikė Pempininkų aikštės fontanas, neskaičiuojama.
Danės skvere esantis šokantis muzikinis fontanas buvo sugedęs nuo 2023 m. Tuomet po stiprios liūties skveras buvo apsemtas, vanduo pateko į technines patalpas ir sugadino elektros įrangą. Šiemet šis fontanas buvo sutvarkytas ir vėl pradėjo veikti prieš Jūros šventę.
Spalio 1-ąją fontanų sezonas uostamiestyje baigsis.
Iki tol klaipėdiečiai dar gali pasigrožėti fontanais prie Jono kalnelio, „Vaidilos“ aikštėje, Neringos skvere, Teatro aikštėje, aikštėje prie „Meridiano“, Puodžių gatvėje prie paminklo Vydūnui, Karlskronos aikštėje, prie „Žvejo“ skulptūros bei Debreceno ir Pempininkų aikštėse.
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