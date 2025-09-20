Mieste – vieša diskusija: kalbėjo apie paauglių priklausomybes

Paveikia ir artimuosius
Dalyvauti buvo kviečiami visi tie, kuriems rūpi Klaipėdos miesto ir jo jaunimo ateitis.
Atvyko pedagogų, specialistų bei jaunimo. Susirinkusieji atvirai dalijosi patirtimis, pastebėjimais bei siūlymais, kaip būtų galima įveikti narkotikų problemą.
Diskusijos metu akcentuota, kad priklausomybės paliečia ne tik paauglius – jos paveikia ir vartojančiųjų artimuosius, mokyklas bei bendruomenes, todėl svarbu ne tik įvardinti problemą, bet ir ieškoti sprendimų.
Lyg nusipirkti picą
Pasak Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorės Daivos Križinauskaitės, paauglių elgesys mokyklose kelia didelį nerimą.
Elektroninių cigarečių problema mokyklose yra labai opi.
„Kuo toliau, tuo labiau ši problema tampa didesnė, ji paliečia ne tik šeimas, bet ir mokyklas. Apčiuopti šitą narkotinių medžiagų vartojimo problemą yra labai sudėtinga, o ir elektroninių cigarečių problema mokyklose yra labai opi“, – teigė D. Križinauskaitė.
Direktorė pažymėjo, kad Klaipėdos mokyklose jau yra įdiegti specialūs dūmų detektoriai, tačiau net ir taikant prevencines priemones, problema persikelia į gatves – jeigu paaugliai nevartoja mokyklų teritorijose, jie laukia akimirkos, kada baigsis pamokos ir galės tai daryti lauke ar būdami draugų kompanijoje.
„Stebina tėvų reakcijos – kalbėdami su jais dažnai sulaukiame neigimo, kad jų vaikas galėjo taip pasielgti – su šia problema turime dar daug dirbti“, – atviravo D. Križinauskaitė.
Apie realijas kalbėjo ir Lietuvos moksleivių sąjungos Klaipėdos padalinio pirmininkė Gustė Danevičiūtė, kuri pastebėjo, kad priklausomybių problema šiandien stimuliuojama ir virtualiai, ir gatvėje. Pasak jos, narkotikų gauti taip paprasta, kaip nusipirkti picą.
„Šiais laikais narkotikų gauti yra labai lengva. Dažnai susitinkama baruose, koncertuose, o kartais užtenka parašyti žinutę socialinėje medijoje, pavyzdžiui, per „Telegram“. Daugelis paauglių taip siekia pritapti prie kitų arba nuimti stresą. Manau, kad toks elgesys ypač būdingas tiems, kuriuos tėvai labai spaudžia mokytis ir jie dėl to jaučia įtampą“, – pažymėjo G. Danevičiūtė.
Kalbėti – būtina
Tačiau diskusijos metu buvo pažymėta, kad psichotropinių medžiagų vartojimas dažnai tėra kitų problemų pasekmė – pagrindiniu faktoriumi neretai tampa patyčios ar paauglių santykiai.
„Jaunuoliai dažnai kreipiasi dėl patyčių ar santykių. Pokalbio metu prisipažįsta, kad vartoja narkotines medžiagas, nes tai padeda bent trumpam numalšinti skausmą. Tokiais atvejais pagalbos reikia ne tik vaikui, bet ir jo tėvams, kurie taip pat patiria didžiulį skausmą“, – tvirtino „Jaunimo linijos“ savanorė Silvija Naranovič-Skurdauskienė.
Visi diskusijos dalyviai vieningai pritarė ir akcentavo tai, kad apie priklausomybes kalbėti būtina ne tik su pačiais jaunuoliais, bet ir su jų šeimomis bei visa bendruomene – tik bendradarbiaujant galima užtikrinti, kad Klaipėda augintų stiprią ir atsakingą jaunąją kartą.
