Miestiečiai pastebėjo problemą: šaligatviai švarūs – automobiliai purvini

„Mieli gyventojai, ar penktadienį pas visus automobiliai buvo apipilti purvu, šiukšlėmis ir smėliu? Gavau skundą, kad valant šaligatvius visas purvas atsidūrė ant mašinų“, – feisbuke įrašą paskelbė Klaipėdos miesto Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius.
Seniūnaitis neslėpė nuostabos, nes tai buvo užfiksuota pirmą kartą.
„Labai keista ir nesuvokiama, kodėl taip nutiko – galbūt darbininkai nepastebėjo? Šaligatviai visada buvo valomi tvarkingai, ir tokios nemalonios pasekmės užfiksuotos tik pirmąjį kartą“ – teigė M. Bagdonavičius.
Įrašas sulaukė nemažai kitų klaipėdiečių komentarų apie šią situaciją, tačiau nuomonės labai išsiskyrė – kai kurie gyventojai siūlė džiaugtis tuo, kad šaligatviai yra valomi, o kiti piktinosi neatsakingu darbu.
Šaligatviai visada buvo valomi tvarkingai, ir tokios nemalonios pasekmės užfiksuotos tik pirmąjį kartą.
„Mačiau kaip spec. mašinos pūtė nuo šaligatvių lapus link gatvės, o kita mašina juos siurbė. Bet atrodė, kad darbuotojai nekreipė dėmesio į stovinčias mašinas – viskas skrido tiesiai ant jų, ir man tai pasirodė labai neatsakinga“, – komentavo situaciją matęs klaipėdietis.
Gyventojų teigimu, jeigu apie tokius darbus kas nors būtų pranešęs iš anksto, tokių problemų pavyktų išvengti, transporto priemonėms pavažiavus šiek tiek toliau nuo šaligatvio.
Paaiškėjo, kad šaligatvius tuo metu Reikjaviko gatvėje valė įmonė „Raguvilė“, tačiau įmonės Klaipėdos padalinio atstovai dienraščiui kol kas šių valymo darbų pasekmių nusprendė nekomentuoti – žadėjo tai padaryti tik labiau įsigilinę į visas aplinkybes.
Naujausi komentarai