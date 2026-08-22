Minėjimo metu – įvairios pramogos

Šventės lankytojai galės iš arti apžiūrėti antvandeninius dronus, bepiločius orlaivius, greitaeigius katerius. Aviacijos entuziastų lauks aviamodelių ekspozicija ir galimybė išbandyti aviamodelių valdymą simuliatoriuje.
Mažųjų lankytojų lauks žaidimai, edukacijos ir interaktyvios veiklos, o 14 val. vyks vėjo malūnėlių dirbtuvės. Tuo pačiu metu žvejys ir laidos „Viename gale kablys“ autorius Paulius Korsakas pasidalys ekspedicijų istorijomis bei žvejybos patirtimi.
15 val. BMX sportininkai iš „Banga Ramp Park“ pademonstruos triukų, o „Seaside BMX“ pakvies vaikus susipažinti su ekstremalaus judumo sportu ir jį išbandyti.
16 val. šventės dalyvių lauks susitikimas su garsiu lenktynininku V. Žala ir galimybė iš arti apžiūrėti jo atsivežtą techniką.
Jei leis oro sąlygos, 17 val. dangų sudrebins Karinių oro pajėgų sraigtasparnis – bus demonstruojama gelbėjimo operacija, o 18 val. Marijampolės aeroklubo parašiutininkai nusileis su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavomis.
Vakare šventės dalyvius suburs koncertinė programa, kurioje pasirodys jaunieji atlikėjai Kipras ir Benas, Dovi Mi, DJ Saulius Bendikas-Sauben ir grupė „Vairas“.
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