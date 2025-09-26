 Minint Pasaulinę turizmo dieną – nemokamas įvažiavimas į Neringą

Minint Pasaulinę turizmo dieną – nemokamas įvažiavimas į Neringą

2025-09-26 07:20
ELTOS inf.

Pasaulinės turizmo dienos proga nuo penktadienio iki šeštadienio vidurdienio įvažiavimas į Neringą bus nemokamas.

Minint Pasaulinę turizmo dieną – nemokamas įvažiavimas į Neringą
Minint Pasaulinę turizmo dieną – nemokamas įvažiavimas į Neringą / I. Gelūno / BNS nuotr.

Tiesa, nemokamos vienos paros kelionės į Neringą galios tik lengviesiems automobiliams, pranešė vietos savivaldybė.

Šeštadienį minint Pasaulinę turizmo dieną, Neringoje bus gausu ir renginių.

Šeštadienio rytą Neringos svečiai ir gyventojai kviečiami į visai šeimai skirtą ekskursiją „Raganų kalno paslaptys“ Juodkrantėje, teniso varžybas, taip pat Lietuvos sportinės žūklės jūroje nuo kranto čempionatą „Neringos taurė“.

Šią dieną taip pat vyks jubiliejinis 25-asis tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas. Renginio metu dalyviai varžysis 21,098 km Nidos pusės maratono bėgime, 5 km YIT bėgime, 2 km vaikų bėgime, 0,5 km vaikų bėgime bei 0,21 km vaikų bėgime.

Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad bėgimo metu nuo 10 iki 15 val. Taikos, Naglių ir Pamario gatvėse bus ribojamas eismas.

Šiame straipsnyje:
nemokamas įvažiavimas
Neringa
Nida
Juodkrantė
Preila
Turizmo diena

