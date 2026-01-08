Mirė Klaipėdos muzikinio teatro dailininkas Jonas Sabaitis

Liūdna žinia socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo pats teatras.
„Nuoširdžiai liūdime kartu su artimaisiais ir reiškiame gilią užuojautą visiems Jono Sabaičio kūrybos gerbėjams“, – dalijamasi įraše.
J. Sabaitis Klaipėdos muzikiniame teatre dirbo nuo 1996 iki 2020 metų.
Dailininkas gimė 1942 metais Doškonių kaime, Alytaus rajone, mokėsi Maskvos liaudies universite. Nuo 1985 m. J. Sabaitis buvo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus nariu.
Dalyvavo įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje.
