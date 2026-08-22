Mišką užvertė šiferio nuolaužomis

Tarp išmestų atliekų buvo ir rausvo, dažyto šiferio.
Gyventojai įtaria, kad atliekos galėjo atsirasti po namo ar sodo namelio stogo keitimo – esą kažkas nusprendė sutaupyti pinigų atliekų išvežimui ir statybinėmis šiukšlėmis atsikratė miške.
Socialiniuose tinkluose apie rastą šiukšlių krūvą pranešę gyventojai kreipėsi į bendruomenę, prašydami pasidalinti informacija, jei kas nors pastarosiomis dienomis miške ar netoliese pastebėjo įtartiną automobilį ar priekaba su statybinėmis atliekomis.
Bendruomenės narių prašyta pasidalinti bet kokia informacija, kuri padėtų nustatyti atliekas išmetusį asmenį.
Kad tokie atvejai Šernų miške nėra retenybė, patvirtino ir Šernų girininkijos girininkas Arūnas Samoška.
„Čia yra labai urbanizuota teritorija – Klaipėdos priemiesčiai, daug sodų bendrijų. Tokių stambių atliekų krūvų pasitaiko bent jau kas porą mėnesių“, – teigė A. Samoška.
Girininko teigimu, atliekų pobūdis priklauso ir nuo sezono.
„Ypač problemų kyla prasidėjus padangų keitimo sezonui – pavasarį ir rudenį. Būna, kad nelegaliai išmetama dešimtys padangų. Taip pat miškuose randama po namų remonto ar renovacijos likusių atliekų – stogų dangos, šiltinimo medžiagos ir betonas“, – pasakojo girininkas.
A. Samoška akcentavo ir statybinių atliekų, ypač seno šiferio, keliamą pavojų.
„Visų pirma, jis labai ilgai irsta ir turi daug taršių medžiagų. Visi žinome apie asbestą – senasis šiferis teršia aplinką ir ilgai išsilaiko gamtoje. Mes stengiamės, kad tokios atliekos neužsilaikytų. Girininkija ir Valstybinių miškų urėdija sutvarko tai, ką randa, tačiau ne visada pavyksta aptikti visas išmestas atliekas. Kartais jas paslepia taip, kad nei žmonės, nei mes jų nerandame“, – pasakojo A. Samoška.
Šįkart miške rastos atliekos neturėtų ilgai užsibūti – pasak girininko, per savaitę jas planuojama sutvarkyti.
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