Miškuose – kovos dėl grybų

Renka voveraites
Pajūrio miškuose pirmieji grybai pasirodė prieš savaitę.
Daugiausia grybautojai randa voveraičių. Bet net ir jų aptinkama ne visuose miškuose – miško tankmėse jų nematyti.
Šių grybų prisirinkti galima pakelėse, retesniuose miško masyvuose, kur daugiau saulės, o miško paklotė gavo gausaus lietaus.
Savaitgalį grybautojai gyrėsi aptikę voveraičių Pėžaičių, Endriejavo, Judrėnų miškuose. Bet tiesa ta, kad grybai kol kas labai mažučiai.
Baravykų šiek tiek miškuose aptikta, tačiau visi jie pajūrio miškuose – sukirmiję.
Radinys nepradžiugino
Smiltynėje pirmąjį šiais metais baravyką radusi Lietuvos jūrų muziejaus Kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė juokėsi, kad ji save vadina eksperte visais gyvenimo klausimais.
„Grybų klausimu – taip pat. Mat grybauti aš galiu kone kasdien. Išeinu iš darbo ir gražiais bateliais galiu nueiti grybų pasirinkti. Tai įmanoma tik Smiltynės miškuose“, – teigė moteris.
N. Puteikienė prieš kelias dienas važiuodama dviračiu išvydo tiesiog akis badantį didžiulį baravyką.
„Baravykas, kaip ir keli kazlėkai, buvo sukirmijęs. Pietų Lietuva tiesiog lupa krepšiais grybus. Kėdainiai, Panevėžys taip pat priekabomis šienauja. Pas mus kol kas grybų nedaug“, – pripažino klaipėdietė.
Voveraičių N. Puteikienė tikino nevertinanti, ji mėgsta geresnius grybus.
„Bet aš buvau pirmoji, atradusi voveraičių augimvietę Smiltynėje, nes jos čia neauga. Kuršių nerija – ne voveraičių augimvietė. Nuėjau ir šiemet patikrinti anksčiau mano užtiktą vietą. Jokių voveraičių. Viskas išknista šernų“, – pasakojo grybautoja.
Klaipėdos rajono miškuose šernai taip pat grybautojams parodo grybingas vietas. Jei paklotė būna išdraskyta, aišku, kad čia kažkas augo arba augs.
„Bet gal ne ištisais laukais ten išarta. O pas mus didžiausi plotai išknisti. Šernų daugiau nei grybų. Miškas atrodo kaip bulvių laukas“, – šiurpo moteris.
Voveraičių – nors vežimu vežk.
Grybautojams – raštelis
Kol vyrauja lietingos dienos ir laikosi šiluma, panašu, grybai dar augs.
Sėkmę lems tik tai, kas pirmas apsilankys miške.
Grybautojai paskelbė ir apie keistą radinį viename miške.
Žmogus paliko lapelį su užrašu, kad rezervavo vietą su grybais sau – „Rezervuota! Stasys“.
Tikėtina, kad Stasys taip pažymėjo vietelę, kur paliko augti vos iš samanų prasikalusius grybus.
O štai uostamiestyje tokius nedidelius grybus turgaus prekybininkai vadina desertiniais.
Vadinamųjų desertinių voveraičių kaina yra didesnė nei įprasto dydžio grybų.
„Viskas priklauso nuo mato vieneto. Vieni grybus pardavinėja litrais, kiti kilogramais. Voveraičių – nors vežimu vežk. O baravykai turguje pasirodo tik epizodiškai. Voveraičių kaina svyruoja nuo 5 iki 12 eurų. Žiūrint, kokio dydžio indelis. Grybai kruopščiai atrinkti. Prekybininkų desertinėmis vadinamos voveraitės buvo kiek brangesnės, po 7 eurus parduodamos. Litro voveraičių kaina paprastai laikosi apie 6 eurus“, – pasakojo Naujojo turgaus vadybininkas Adolfas Gritėnas.
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