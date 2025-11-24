Mogiliovo ir Lūžų gatvių sankirtoje – visiškai nauja automobilių stovėjimo aikštelė

„Nuosekliai vykdome darbus ir ne kartą esu sakęs – klaipėdiečiai tikrai nenusipelnė kiekvieną vakarą sukti ratus ieškant vietos automobiliui pastatyti. Tai nėra normalu. Daugiabučių kiemai buvo projektuoti tuomet, kai automobilį turėjo vos vienas kitas, o šiandien daugelis šeimų turi po du ar net daugiau. Todėl šią problemą privalome spręsti, ir darome tai nuosekliai. Nauja aikštelė Mogiliovo ir Lūžų gatvių sankirtoje – dar vienas realus pavyzdys, kad einame teisinga kryptimi. Čia atsirado daugiau nei šimtas parkavimo vietų, apšvietimas, pasodinta medžių – tai reikšmingi pokyčiai vietos gyventojams. Ir tokių projektų mieste bus dar daugiau“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šios naujos aikštelės bendras plotas siekia 4100 kv. m., jame įrengtos 102 automobilių stovėjimo vietos. Projektas neapsiribojo vien parkavimo vietomis: buvo nutiesti priėjimo šaligatviai, sumontuota dešimt šviestuvų, įrengti nauji 300 metrų ilgio lietaus nuotekų tinklai bei pasodinti 32 medžiai.
Rangos darbus atliko UAB „Klaistvita“. Bendra atliktų darbų vertė – 435 tūkst. eurų.
Parkavimo vietų plėtra vykdoma ir kituose miesto mikrorajonuose. Šiuo metu spartūs parkavimo plėtros ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos darbai atliekami Minijos gatvės kiemuose (126, 128, 130C ir 130, 130A, 130B), kur planuojama įrengti apie 100 parkavimo vietų, kartu atnaujinant šaligatvius, įrengiant apšvietimą bei vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus. Taip pat darbai vykdomi Jūrininkų prospekte – tvarkant įvažiuojamąjį kelią, čia iš viso planuojama įrengti apie 500 parkavimo vietų. Be to, Laukininkų gatvės kiemuose bus įrengta 199 naujos parkavimo vietos, kartu atliekant ir šaligatvių paprastojo remonto darbus.
Klaipėdos miesto savivaldybė jau užbaigė automobilių parkavimo plėtros projektus Kauno gatvės mikrorajono kiemuose, kur buvo įrengta daugiau nei 960 parkavimo vietų. Šiais metais darbai artėja prie pabaigos ir Kretingos gatvės mikrorajone: V. Bebromo g. 2 ir Kretingos g. 11-21 atkarpoje įrenginėjama 90 parkavimo vietų. Taip pat darbai bus baigti atkarpoje nuo Kretingos g. 27 iki Liepojos g. 2, kurioje įrengiamos 159 parkavimo vietos.
Pernai visame mieste buvo įrengta daugiau kaip 1500 naujų automobilių parkavimo vietų, šiemet iš viso planuojama jų įrengti apie 2200.
Klaipėdos miesto savivaldybė ateinančiais metais yra numačiusi skirti apie 6,5 mln. eurų parkavimo plėtrai. Projektai apims Baltijos prospekto, Taikos prospekto, Paryžiaus Komunos, Debreceno, Tilžės, Ievos Simonaitytės, Kooperacijos, Kuncų, Pilies ir Naujakiemio gatvėse esančių gyvenamųjų namų kiemus – atsiras dar 900 naujų parkavimo vietų.
