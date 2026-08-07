Naujas uostamiesčio gyventojas – driežiukas

Nauja skulptūra atsirado Klaipėdos statybos, projektavimo ir turto valdymo bendrovės „V. Paulius & Associates“ iniciatyva.
Nors driežiukas miestiečiams pristatytas dar prieš Jūros šventę, daugelis miestiečių dar neatkreipė dėmesio, kad „Salamander“ pastatas turi naują gyventoją.
„Mes norėjome akcentuoti šio pastato ir vietos istoriją. Sukūrėme kompoziciją, kuri primintų čia įvykusius svarbiausius miesto įvykius. Pastebėjome, jog žmonės domisi miesto istorija, viliamės, kad jie pamils driežiuką“, – pasakojo bendrovės „V. Paulius & Associates“ atstovė Vaida Paužaitė.
Meninė kompozicija sugalvota taip, kad praeiviai galėtų ne tik paglostyti driežo uodegą, bet ir būtų paskatinti pasidomėti plačiau „Salamander“ pastato istorija.
„Į kompoziciją integruotas QR kodas, kuris nuveda į Klaipėdos krašto gido žemėlapį. Kiekvienas žmogus taip gali susirasti atsakymus į jam rūpimus klausimus. Šioje vietoje iš pradžių buvo Klaipėdos miesto svarstyklės. Tik vėliau atsirado „Salamander“ pastatas. Iš pradžių veiklą vystė vietos batsiuvys, o vėliau atsirado batų parduotuvė“, – pasakojo V. Paužaitė.
Meninę kompoziciją sumanė bendrovės „V. Paulius & Associates“ komanda. Užduoties įgyvendinimui buvo pakviesti du žinomi kūrėjai.
Bronzinę salamandrą, remdamiesi pateikta medžiaga, sukūrė skulptoriai Leonardas Armonas ir Svajūnas Jurkus.
„Driežiukas simbolizuoja „Salamander“ vardą ir batų parduotuvę, kuri čia buvo. Klaipėda itin nukentėjo per karą. Norėtųsi, kad žmonės prisimintų tą nuostabų miestą, kuris čia buvo iki karo. Kompozicijoje yra dar ir žemėlapio fragmentas, pasakojantis apie šią vietą“, – kalbėjo V. Paužaitė.
Pasak bendrovės atstovės, meninė kompozicija sujungia skirtingus Klaipėdos miesto vystymosi laikotarpius.
„Miesto prekybos tradicijas, pramonės istoriją ir šias dienas, kurias simbolizuoja atgimęs „Salamander“ pastatas. Kompozicijos idėją kūrė mūsų komanda. Mūsų yra daug ir kiekvienas įdėjo savo širdies dalelę. Svarstėme kelis variantus. Galutinis sprendimas buvo priimtas pritaikant jį prie jau atstatyto „Salamander“ pastato“, – patikino V. Paužaitė.
Atidesnis praeivis turėtų atkreipti dėmesį, kad driežiukas – mįslingas objektas. Ant išpilto pastato pamato galima įžiūrėti pėdutes, primenančias driežiuko paliktus įspaudus.
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