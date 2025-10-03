Nėra grybų, nėra ir rūpesčio

Ko gero, žemaičiai be grybų neliks, jie važiuoja į Latvijos miškus ar į Tauragės pusę, kur miško gėrybių netrūksta.
Šios savaitės pradžioje pranešta, kad Tauragės rajone po kelias paras trukusių paieškų miške rastas miręs 75-erių vyras. Pasirodo, grybautojas nuo namų buvo nutolęs apie porą kilometrų. Jis buvo ieškomas nuo praėjusio penktadienio.
Visoje Vakarų Lietuvoje grybingiausiu laikomas Kretingos rajonas. Čia plytinčiuose Darbėnų bei Kartenos miškuose pasiklydusiųjų tenka ieškoti kasmet.
Šiemet pas mus nėra grybų, nėra ir pasiklydusiųjų. Pranešimų neturėjome.
„Šiemet pas mus nėra grybų, nėra ir pasiklydusiųjų. Pranešimų neturėjome. Mes džiaugiamės – policijai dėl to mažiau darbo. Mūsų negąsdina tokios paieškos, turime patirties. Žiūrime, kur paskutinį kartą fiksuotas dingęs žmogus, pasitelkiame savanorius, šaulius, policijos rėmėjus, sutelkiame visas savo pajėgas. Dažniausiai pasiklysta vyresnio amžiaus žmonės, todėl kartais iš miško juos reikia ne tik išvesti, bet ir išnešti“, – pasakojo Kretingos rajono policininkams vadovaujantis Algirdas Budginas.
Naujasis Skuodo rajono policijos komisariato vadovas Marijus Zabulskis džiaugėsi, kad šį rudenį jo pavaldiniams dar neteko klampoti po miškus ieškant sunegalavusių ar pasiklydusių grybautojų, mat ankstesniais metais tekdavo organizuoti ne vieną tokią paiešką.
Keli pranešimai apie kelio iš miško neradusius žmones pasiekė Rietavo pareigūnus, bet kol pareigūnai susidėliojo paieškų planą, šie žmonės patys išėjo į pamiškę.
Tiesa, dar rugpjūtį šio komisariato pareigūnai dalyvavo Klaipėdos rajono policijos komisariato surengtoje paieškoje, kai pagyvenęs Vėžaičių kaimo gyventojas nuklydo į nepažįstamą vietą ir nebeturėjo jėgų ieškoti kelio atgal.
„Mūsų vyrai tada ne tik pasiklydusį vyrą rado, bet ir vesdami jį prie automobilio dar grybų pririnko. Tolokai žmogus buvo nuklydęs“, – pasakojo Rietavo komisariato viršininkas Donatas Lukas.
Pareigūnai vis kartoja, kad einant į mišką derėtų visiškai įkrauti telefono bateriją, pravartu turėti švilpuką ir būtina nuolat palaikyti ryšį su artimaisiais.
