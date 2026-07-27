 Nerimą sukėlęs vaizdas pajūryje: prie kranto pastebėtas nusilpęs ruonis

Nerimą sukėlęs vaizdas pajūryje: prie kranto pastebėtas nusilpęs ruonis

2026-07-27 13:50
Klaudija Audickaitė

Pakrantėje pastebėtas nusilpęs ruonis sukėlė nerimą poilsiautojams. Gyvūną išvydę žmonės neliko abejingi – apie situaciją iš karto pranešė atsakingoms tarnyboms.

Nutikimas: pakrantėje buvo pastebėtas nusilpęs suaugęs ruonis.

Apie radinį „Facebook“ grupėje „Mūsų Neringa“ pranešė įvykio liudininkas, pasidalijęs ir vaizdo įrašu.

„Netoli Juodkrantės, Smiltynės kryptimi, prie kranto rastas nusilpęs ruonis. Apie situaciją jau pranešta atsakingoms tarnyboms – jos vyksta į vietą. Pagarba žmonėms, kurie neliko abejingi, pranešė ir budėjo šalia. Jei kas vėliau sužinos, kuo ši istorija baigėsi, pasidalinkite komentaruose“, – rašė vyras.

Vaizdo įrašo stop kadras

Paskelbtame vaizdo įraše matyti visai prie vandens gulintis ruonis.

Lietuvos jūrų muziejaus Kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė patvirtino, kad apie šį suaugusį ruonį buvo pranešta, tačiau jo sugauti nepavyko.

Primenama, kad Baltijos jūros pakrantėje radus ruonį – tiek gyvą, tiek negyvą – pirmiausia būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.

Gavę pranešimą operatoriai informaciją perduoda atsakingoms tarnyboms, kurios organizuoja tolesnius veiksmus.

Gyventojai ir poilsiautojai taip pat raginami prie laukinio gyvūno nesiartinti, jo neliesti ir netrikdyti, o apie pastebėtą ruonį pranešti specialistams, kad šie galėtų įvertinti jo būklę ir prireikus suteikti pagalbą.

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