Netektis: mirė ilgametė vyskupijos darbuotoja, kuriai buvo suteiktas popiežiaus palaiminimas

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2026 m. rugsėjo 20 d., eidama 64-uosius gyvenimo metus, mirė ilgametė Telšių vyskupijos katechetikos centro darbuotoja metodininkė Margarita Petrauskaitė (1963–2026)“, – pirmadienį paskelbė Telšių vyskupijos kurija.
M. Petrauskaitė gimė 1963 rugsėjo 1 d. Laivių kaime, Kretingos r., Salantų parapijoje. 1981 m. baigė Salantų vidurinę mokyklą, o 1983 m., po studijų Telšių aukštesniojoje kultūros mokykloje, įgijo režisierės specialybę. Iki Lietuvos atgimimo dirbo Daukšių (Skuodo r.) kultūros centro direktore, vėliau vadovavo Laivių (Kretingos r.) kultūros centrui.
Atgimimo metais M. Petrauskaitė savo gyvenimą susiejo su tikėjimo ir katechezės tarnyste. Lietuvos katechetikos centro aukštesniojoje katechetų mokykloje 1989 m. ji baigė katechetų kursus, dirbo tikybos mokytoja Salantų ir Mosėdžio vidurinėse mokyklose, vėliau gimnazijose. Dirbdama studijavo Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedroje ir 2010 m. įgijo magistro laipsnį.
Nuo 2003 m. M. Petrauskaitė dirbo Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininke.
„Šiam darbui ji atidavė daug metų, patirties ir širdies. Visada buvo aktyvi bendruomenės narė: Mosėdyje įsteigė ateitininkų kuopą ir jai vadovavo, organizavo bei vedė renginius įvairiose vyskupijos parapijose. Už nuoširdžią tarnystę Bažnyčiai M. Petrauskaitei buvo suteiktas Popiežiaus Benedikto XVI apaštališkasis palaiminimas. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ją apdovanojo Telšių vyskupijos patrono Šv. Justino medaliu“, – skelbiama feisbuke.
M. Petrauskaitė bus pašarvota 2026 rugsėjo 21 d., pirmadienį, popietę Salantų parapijos salėje.
Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos Salantų bažnyčioje 2026 m. rugsėjo 23 d., trečiadienį, 11 val. Po šv. Mišių M. Petrauskaitė bus palydėta į Salantų (Gargždelės) kapines.
„Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia“, – įrašą baigė Telšių vyskupija.
Po skaudžia žinia tautiečiai reiškė užuojautą artimiesiems ir bendruomenei, o velionei – amžinosios šviesos.
„Sunku patikėti. Prisimenu ją labai nuoširdžiai. Maldoje“, – rašė tautietė Kristina.
„Nuoširdžiai užjaučiu artimuosius!!! Esu sukrėsta. Negaliu patikėti“, – pridūrė tautietė Diana.
„Užuojauta. Labai gaila, išėjai per anksti. Tegul saugo tave angelai“, – rašė Vlada.
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