Nidoje – įspūdinga aviacijos šventė: dangų užpildys daugiau nei 100 orlaivių

Vienai dienai nedidelis Nidos aerodromas taps susitikimo vieta ne tik Lietuvos, bet ir užsienio pilotams bei tūkstančiams aviacijos entuziastų. Organizatoriai sako, kad susidomėjimas šių metų švente jau dabar leidžia tikėtis dar didesnio renginio nei pernai.
AERO NIDA 2026 lankymas – nemokamas.
Į Nidą – daugiau nei 100 orlaivių
Praėjusiais metais Nidos aerodrome susirinko daugiau nei 80 orlaivių. Šiemet norinčiųjų atskristi skaičius auga, todėl organizatoriai tikisi peržengti simbolinę 100 orlaivių ribą.
„Kiekvienais metais norime ne tiesiog pakartoti praėjusių metų šventę, bet žengti dar vieną žingsnį į priekį. Stengiamės, kad sugrįžtantys lankytojai rastų ką nors naujo ir vėl būtų nustebinti. Ypač džiugina pačių aviatorių susidomėjimas – pernai sulaukėme daugiau nei 80 orlaivių, o šiemet registracijų skaičius toliau auga. Tikimės Nidoje išvysti jau daugiau nei 100 orlaivių“, – sako viena iš renginio organizatorių, Nidos aeroklubo direktorė Kristina Zaronskytė.
Akrobatika susijungs su gyva muzika
Didžiausias dėmesys šventės dieną, žinoma, kryps į dangų. AERO NIDA programoje pasirodys akrobatinė grupė ANBO, o į Nidą atvyks ir viena ryškiausių Lenkijos akrobatinio skraidymo žvaigždžių Artur Kielak.
Išskirtinį pasirodymą rengia ir „Iron Wolf Aerobatics“ pilotas Igoris Lobanovas. Jo akrobatinis skrydis taps gyvu muzikos ir aviacijos pasirodymu – ore atliekamus manevrus lydės gyvai atliekama „Ten Walls“ muzika kartu su atlikėja GØYA.
Visai kitokį adrenalino kupiną reginį ruošia „Skyhackers“. Komanda į Nidą atvyksta su trimis pasirodymais – žiūrovai išvys lėktuvo rato nuėmimą, parašiutininko pakėlimą iš važiuojančio automobilio bei lėktuvo, motociklo ir automobilio šou.
Greičio mėgėjų laukia dar viena neįprasta dvikova. „Bentley Continental GT S“ stos į lenktynes su skrendančiu lėktuvu – vienas jų greitį demonstruos ant Nidos aerodromo tako, kitas – virš jo.
Aviacinėje programoje taip pat bus galima išvysti Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnį AS365 N3+ „Dauphin“, reaktyvinį „Eclipse 500“, akrobatinius ir kitų tipų orlaivius. Dienai artėjant į pabaigą, Nidos dangų perims vakariniai skrydžiai „Sutemos“.
Nuo aviacijos – į koncertus
Lėktuvams nusileidus, šventė nesibaigs. Muzikinėje programoje pasirodys Ieva Dūdaitė PIANO su DJ Mamania, o vakaro koncertą surengs Vaidas Baumila su grupe.
Visą dieną šventės programą lydės renginio vedėjas Rolandas Mackevičius.
Prie šventės antrus metus prisideda mecenatas „Heximus“ su HP
„Kartu su partneriais HP jau antrus metus esame „Aero Nida“ mecenatas. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie išskirtinės aviacijos šventės, kuri kasmet suburia profesionalus, entuziastus ir tūkstančius žiūrovų. Aviacijoje tikslumas ir patikimumas yra būtini – tokių pačių principų laikomės ir rūpindamiesi klientų IT infrastruktūra“, – teigia „Heximus“ vadovė Giedrė Ruginytė-Čepienė.
AERO NIDA turi ir generalinį partnerį
Prie šių metų šventės prisijungė generalinis partneris GURTAM, dovanojantis vienus ryškiausių aviacinės programos akcentų – „Skyhackers“ komandos pasirodymus.
Šventės teritorijoje veiks ir GURTAM lounge zona. Ji bus įrengta šalia kilimo ir tūpimo tako, iš kur lankytojai galės stebėti danguje vykstančią programą.
Pramogų bus ir nenorintiems nuleisti akių į dangų
Nors pagrindinė AERO NIDA scena yra dangus, nemaža programos dalis vyks ir ant žemės. Šeimų lauks dronų dirbtuvės vaikams, batutai, edukacinės veiklos ir dovanos iš dangaus, o norintys aviaciją patirti patys galės rinktis apžvalginius skrydžius.
Automobilių sporto mėgėjams „Red Bull“ atveš Formulės 1 simuliatorius, o savo greitį bus galima išmėginti OHO! traškučių radare.
Jeigu leis oro sąlygos, į Nidos aerodromą bus galima pažvelgti ir iš viršaus – „J&C Aero“ oro balionas lankytojus kels virš šventės teritorijos.
Ilgametis AERO NIDA rėmėjas „Rokiškio sūris“ renginio metu pakvies į „Rokiškio Grand“ brandintų sūrių degustacijas.
Aviacijos tema šiemet pasiekė net kavos puodelius. Jau antrus metus VERO CAFE šventei sukūrė specialią „Sky Latte“, kurios iki renginio galima paragauti VERO CAFE kavinėse.
Renginio teritorijoje taip pat veiks maitinimo ir gėrimų vietos, o jūros gėrybių mėgėjams Austres.lt siūlys šviežių austrių.
Kaip atvykti?
Į patį Nidos aerodromą šventės dieną lankytojų automobiliai nebus įleidžiami. Organizatoriai ragina transportą palikti Nidoje ir pasinaudoti specialiai renginiui organizuojamu susisiekimu.
Nuo Nidos autobusų stoties iki aerodromo kursuos trys traukinukai. Į šventę taip pat bus galima atvykti dviračiais ir paspirtukais.
AERO NIDA 2026 vyks rugsėjo 12 dieną Nidos aerodrome. Šventės pradžia – 15 val. Renginys nemokamas.
Renginio globėja – Neringos savivaldybė.
Renginio mecenatas – „Heximus“ kartu su HP.
Generalinis partneris – GURTAM.
Pagrindiniai renginio rėmėjai – „Rokiškio Grand“ ir „Bentley“.
Rėmėjai – OHO!, Aromatic 89, OMG Bubble Tea, Cannumo, VERO CAFE, Red Bull, J&C Aero, Akvilė, Kar Kar ir Slowdown.
Informaciniai partneriai – ŽMONĖS, Lrytas, OWEXX, Radijas Kelyje, Klaipėda ir 2go.
AERO NIDA – ten, kur svajonės skrenda.
Naujausi komentarai