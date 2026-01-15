Nuo Ievos Simonaitytės kalno čiuožinėjantys klaipėdiečiai prašo „paminkštinti“ stulpus

Gyventojai pastebėjo, kad čiuožiant nuo kalno vis dažniau priartėjama prie šviestuvų stulpų, esančių greta pėsčiųjų tako.
Anot klaipėdiečių, tai gali kelti pavojų, ypač vaikams, kurie čiuoždami rogėmis net atsitrenkia į tuos stulpus. Žmonės net sugalvojo sprendimą – ant stulpų esą reikėtų uždėti paminkštinimus.
„Prie šviestuvų jau matyti rogių nuolaužos. Mano sūnus per plauką pračiuožė šalia šviestuvų stulpų. Stulpai tikrai nėra saugūs, nes čiuožiantys nuo kalniuko gali į juos atsitrenkti ir susižeisti. Gal būtų įmanoma uždėti paminkštinimus ant stulpų?“ – socialiniuose tinkluose viešai svarstė klaipėdietė, pasislėpusi po anonimo kauke.
Šis įrašas sulaukė įvairių reakcijų – kai kurie miestiečiai pritarė, kad saugumo priemonių reikėtų daugiau, tačiau netrūko ir skeptiškų nuomonių.
„Nečiuožkite į tuos stulpus, ir viskas – nesuprantu, kaip žmonėms kyla tokios idėjos. Gal dar medžius „paminkštinkime“? Čiuožinėkite atsargiai, ir nebus jokių problemų“, – situaciją ironizavo klaipėdietis Marius.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė patvirtino, jog pranešimų dėl Ievos Simonaitytės kalno saugumo buvo gauta.
„Šiuo metu svarstomos įvairios tinkamos priemonės – tiek šviestuvų stulpų ar medžių apsaugos sprendimai, tiek kiti būdai, galintys padėti sumažinti traumų riziką. Vis dėlto čiuožiant būtina rinktis saugias trasas“, – pažymėjo I. Kubilienė.
