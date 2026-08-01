Nuo paplūdimio iki stadiono – Europos sporto miestas Palanga kviečia gyventi aktyviai

Siekis – kad taptų įpročiu
Palangos – 2026-ųjų Europos sporto miesto – siekis yra, kad sportas ir aktyvi gyvensena nebūtų tik proginis pasirinkimas ar savaitgalio veikla, bet taptų natūralia kasdienio gyvenimo dalimi.
Daugelio pamėgtas sveikatingumo takas „Labrytys“, praturtintas lauko treniruokliais, jau seniai tapo vieta, kur sporto mėgėjai dieną pradeda aktyvia treniruote. Lauko treniruokliais gyventojai mėgaujasi ir ties Vaikų parku, gyvenamuosiuose kvartaluose.
Sporto mėgėjai taip pat noriai renkasi viešosiose erdvėse, pušynų apsuptyje, įrengtas krepšinio aikšteles, paplūdimio tinklinio erdves arba laisvalaikį paplūdimyje, važinėja pušynuose, palei jūrą besidriekiančiais dviračių takais.
Kasdien nuo 7 iki 22 valandos sportuoti bei naudotis įrengta sporto infrastruktūra galima visų miesto mokyklų stadionuose.
O adrenalino mėgėjai jau ne vienerius metus renkasi ekstremalaus sporto parką, kuriame savo įgūdžius tobulina ried- lentininkai, paspirtukininkai ir BMX dviratininkai.
Sporto mėgėjų laukia ir sporto kompleksas su treniruoklių salėmis, greta jo įrengti padelio, piklbolo bei paplūdimio tinklinio aikštynai, kitos sporto erdvės.
Atsiveria daugiau galimybių
Pasak Palangos sporto centro direktoriaus Sauliaus Simės, Europos sporto miesto titulas Palangai yra ne tik simbolinis įvertinimas, bet ir svarbi galimybė stiprinti miesto, kaip sporto renginiams ir treniruotėms patrauklios vietos, įvaizdį.
„Atsiradome Europos žemėlapyje kaip sporto miestas. Ir ne tik Europos – apie Palangą sužinojo ir tolimesnių pasaulio šalių sporto bendruomenės. Tai didelė pridėtinė vertė, nes miestas tampa žinomas kaip sportui palanki vieta, į kurią galima atvykti organizuoti įvairias varžybas ir sportuoti. Be to, miesto sporto organizacijos ir klubai, teikdami paraiškas su sportu susijusiems projektams, gali paminėti tai kaip faktą, kad Palanga buvo įvertinta kaip Europos sporto miestas, kad buvo įvertinta dėl turimos sporto infrastruktūros, dėl gebėjimo organizuoti sporto renginius“, – teigė S. Simė.
Dabar organizuojame daug įvairių renginių, sporto mankštų ir stengiamės juos rengti būtent žaliosiose erdvėse – pajūryje, gamtoje.
Anot pašnekovo, Palangos išskirtinumas slypi ir aplinkoje, leidžiančioje dalį sporto veiklų organizuoti po atviru dangumi. „Palanga, ko gero, visa yra žalia. Sunku būtų rasti kitą tokį žalią miestą Europoje. Dabar organizuojame daug įvairių renginių, sporto mankštų ir stengiamės juos rengti būtent žaliosiose erdvėse – pajūryje, gamtoje. Svarbi ir pati infrastruktūra – praėjusiais metais, ruošiantis Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, atnaujinome stadioną, kuriame įrengti vieni geriausių bėgimo takų. Tai parodė ir neseniai čia vykęs Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas – sportininkai mielai atvyksta į Palangą, varžosi šiame stadione ir pasiekia labai gerų rezultatų“, – pasakojo S. Simė.
Aktyvūs – visais metų laikais
Norintiems sportuoti ne savarankiškai, o padedant profesionaliems treneriams, kurortas taip pat siūlo puikių galimybių. Jau ne vienerius metus Palangoje įgyvendinamas projektas „Žmonės sportuoja“, tapęs svarbia miestiečių aktyvaus gyvenimo dalimi. Šis projektas kviečia visus atrasti judėjimo džiaugsmą dalyvaujant nemokamose treniruotėse gryname ore.
Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos taip pat sulaukia itin didelio susidomėjimo. Šio biuro direktorė Milda Gedvilienė teigė, kad žmonės noriai renkasi nemokamus, reguliarius ir įvairaus fizinio pasirengimo dalyviams pritaikytus užsiėmimus, domisi naujomis judėjimo formomis ir vertina galimybę būti aktyviems visais metų laikais.
„Biuras organizuoja kineziterapines mankštas, pilateso, šokių ir funkcines treniruotes, šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimus, žygius, jogą bei kitas fizinio aktyvumo veiklas. Siekiama pasiūlyti kuo įvairesnių užsiėmimų – nuo ramesnių iki intensyvesnių, kad kiekvienas galėtų atrasti sau tinkamą ir malonų būdą judėti“, – pasakojo M. Gedvilienė.
Žmones domina viskas
Anot M. Gedvilienės, pagrindinis tikslas – ne vienkartinis dalyvavimas, o nuolatinio fizinio aktyvumo įpročio formavimas. „Ypač didelio susidomėjimo sulaukia tęstinės veiklos. Šaltuoju metų laiku, paskelbus registraciją į uždarose patalpose vykstančius užsiėmimus, vietos dažnai užsipildo itin greitai. Tai rodo, kad gyventojai nori judėti reguliariai, vertina veiklų įvairovę ir profesionalų jų organizavimą. Vasarą prie atvirų veiklų aktyviai prisijungia ir miesto svečiai bei poilsiautojai. Biuro iniciatyvos yra pastebimos ir sulaukia dėmesio, todėl fizinio aktyvumo galimybėmis gali pasinaudoti tiek palangiškiai, tiek kurorto svečiai. Viena ryškiausių tendencijų – žmones domina ne tik įprastos treniruotės salėje, bet ir veiklos gamtoje bei išskirtinėse miesto erdvėse“, – vardijo M. Gedvilienė.
Pasak direktorės, Palangai pelnius Europos sporto miesto titulą, visuomenės sveikatos biuras prisideda organizuodamas įvairias sportines veiklas. „Europos sporto miesto titulas Palangai yra svarbus miesto aktyvumo, sportiškumo ir bendruomeniškumo įvertinimas. Kartu tai – galimybė dar labiau paskatinti žmones ne tik stebėti sporto renginius, bet ir patiems judėti, išbandyti naujas veiklas bei fizinį aktyvumą paversti kasdienio gyvenimo dalimi. Prie šios iniciatyvos Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras prisideda organizuodamas fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir edukacinius renginius įvairaus amžiaus gyventojams ir miesto svečiams“, – kalbėjo M. Gedvilienė.
Tai – tarptautinis įvertinimas
Biudžetinės įstaigos „Palangos investicijų valdymas“ direktoriaus pavaduotoja rinkodarai ir komunikacijai Eglė Rupulevičienė teigė, kad Europos sporto miesto titulas Palangai yra reikšmingas tarptautinis įvertinimas, patvirtinantis, kad miestas nuosekliai ir kryptingai investuoja į sporto infrastruktūrą, fizinio aktyvumo skatinimą ir sveiką gyvenseną. „Tai ne tik pripažinimas už jau nuveiktus darbus, bet ir įpareigojimas toliau kurti aplinką, kurioje sportuoti gali įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės – nuo vaikų iki senjorų, nuo mėgėjų iki profesionalių sportininkų“, – neabejojo E. Rupulevičienė.
Čia reguliariai vyksta plaukimo pamokos, vandens treniruotės, pirčių programos pritaikytos įvairaus amžiaus bei fizinio pasirengimo žmonėms.
Pašnekovės teigimu, Palangos baseinas yra vienas svarbiausių miesto sporto ir sveikatingumo objektų. Jis veikia visus metus ir suteikia galimybę gyventojams bei miesto svečiams reguliariai sportuoti nepriklausomai nuo metų laiko. „Čia reguliariai vyksta plaukimo pamokos, vandens treniruotės, pirčių programos pritaikytos įvairaus amžiaus bei fizinio pasirengimo žmonėms. Taip pat baseine organizuojamos plaukimo varžybos, stovyklos bei kiti sporto renginiai, kurie prisideda prie sportininkų meistriškumo ugdymo, pritraukia dalyvius iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Palangos baseinas yra neatsiejama miesto sportinio, sveikatingumo ir bendruomeninio gyvenimo dalis, reikšmingai prisidedanti prie Palangos, kaip aktyvaus ir sveiką gyvenseną puoselėjančio kurorto, įvaizdžio“, – tikino E. Rupulevičienė.
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