Nuolaidų akcijos – kasdien?

Būdavo kitaip
Juodasis penktadienis yra išpardavimų diena, kilusi iš JAV. Ši diena žymi kalėdinės prekybos pradžią. Iš pradžių tai buvo vienos dienos šventė, tačiau pastaraisiais metais ji išsiplėtė į visą savaitgalį, o dabar, kaip pastebima, – net į visą mėnesį.
Lietuvoje ši tradicija prigijo 2010-aisiais, kasmet žmonių susidomėjimas vis auga.
Pirkėjai šiemet stebisi – išpardavimų diena, kuri tradiciškai vyksta paskutinį lapkričio penktadienį, dar tik bus, bet kai kuriose internetinėse svetainėse akcijos prasidėjo dar šios savaitės pradžioje, nors iki tikrosios datos – dar beveik trys savaitės.
„Niekada nebūdavo, kad taip anksti prasidėtų Juodojo penktadienio akcijos – juk tam skirta viena diena. Net pasimečiau, nes pagalvojau, kad praleidau tą dieną“, – sakė klaipėdietė Gabija.
Tradicija praranda prasmę
Šiemet įvairios internetinės parduotuvės skelbia išankstinius išpardavimus. Vienur siūlomos 10–40 proc. nuolaidos, o kai kurie tinklalapiai jau dabar reklamuoja iki 70–80 proc. pigesnes prekes.
Akcijas skelbia ne tik drabužių ar aksesuarų parduotuvės, bet ir kai kurios internetinės vaistinės.
„Gal ir gerai, kad išpardavimai galioja internete – nereikia stumdytis, nėra eilių, gali ramiai apsipirkti. Bet kartais atrodo, kad tai tiesiog apgaulė – juk nuolaidos visada būna, tik dabar viskas pavadinta Juoduoju penktadieniu“, – svarstė mergina.
Nors pirkėjams toks išankstinis startas leidžia ramiau apsipirkti, kai kurie stebisi, kodėl tradicija vis labiau praranda prasmę – iš vienos dienos akcijų šiandien ji pavirto kone viso mėnesio nuolaidų maratonu.
Pirkinius planuoja
„Pastaraisiais metais matome, kad pirkėjų elgsena keičiasi – žmonės vis labiau planuoja pirkinius ir laukia būtent tokių didžiųjų išpardavimų“, – teigė „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
Pasak vadovo, dalis Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ veikiančių parduotuvių bei paslaugų teikėjų savo iniciatyva taip pat jungiasi prie tokių išpardavimų dienų kaip Juodasis penktadienis ar Vienišių diena, ir pirkėjų susidomėjimas kiekvienais metais didėja.
„Pirkėjai pradeda domėtis mūsų nuolaidos dienomis dar gerokai iki oficialaus informacijos paskelbimo“, – pridūrė P. Pocius.
