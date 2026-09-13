Nustebino jaunuolių elgesys

Pasak moters, net ir viešoje vietoje, kurioje buvo daug žmonių, du jauni vaikinai elgėsi taip, tarsi aplinkinių nė nebūtų – garsiai leido muziką, dainavo, keikėsi ir spjaudėsi.
Vaikinai sėdėjo už jos ir garsiai klausėsi lietuviško repo.
Anot klaipėdietės, skambėjusiose dainose taip pat netrūko necenzūrinių žodžių.
„Už manęs sėdėjo du vaikinai, jauni, panašu, iki 16 metų, tikrai ne daugiau“, – pasakojo moteris.
Labiausiai klaipėdietę papiktino ne vien garsiai leidžiama muzika ar necenzūriniai žodžiai. Pasak jos, jaunuoliai viešoje vietoje elgėsi itin nepagarbiai.
„Žmonių aplinkui pilna, o jie, nepaisydami nieko, elgėsi vulgariai, sėdėjo prasiskėtę, nuolat spjaudėsi – visur spjaudė, kur papuola. Nustebau, kas darosi su jaunimu“, – teigė klaipėdietė.
Moteris pripažino, kad pati tuo metu pasijuto nejaukiai ir nežinojo, kaip derėtų pasielgti, bet nusprendė su jaunuoliais į konfliktą nesivelti.
„Net sutrikau, kaip reikia elgtis. Pati sėdėjau viena ir nesinorėjo veltis į konfliktą. Šokiravo ir tai, kad prie jų sėdėjusi jau kiek vyresnė moteris juokėsi. Jai ši situacija tikriausiai pasirodė labai linksma“, – atviravo ji.
Viešoje vietoje necenzūriniai žodžiai ar gestai, įžeidžiamas kibimas prie žmonių bei kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, gali užtraukti administracinę atsakomybę.
Administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnyje už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą numatyta bauda nuo 30 iki 140 eurų. Jei toks nusižengimas padaromas pakartotinai, bauda gali siekti nuo 140 iki 240 eurų.
Tačiau nepilnamečiui administracinė atsakomybė gali būti taikoma, kai jis yra sulaukęs šešiolikos metų.
Jei asmuo jaunesnis, pareiga atlyginti padarytą žalą tam tikrais atvejais gali tekti jo tėvams ar globėjams. Nukentėjusieji žalos atlyginimo klausimą taip pat gali spręsti civiline tvarka.
(be temos)