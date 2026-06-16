 Nustebino senelio vaišės

Nustebino senelio vaišės

2026-06-16 10:07
Asta Aleksėjūnaitė

Žingsniuodami Vyturių gatve Gargždų gyventojai atkreipė dėmesį į sudėtas dėžes prie vieno privataus namo. Ne vienas stabtelėjo iš nuostabos – praeiviai buvo kviečiami pasivaišinti šviežiomis daržovėmis.

Gerumas: žmones nustebino vieno pensininko gera širdis – sodininkaujantis gyventojas nusprendė nemokamai pasidalinti savo užaugintais žalumynais.
Gerumas: žmones nustebino vieno pensininko gera širdis – sodininkaujantis gyventojas nusprendė nemokamai pasidalinti savo užaugintais žalumynais. / Gyventojų nuotr.

Plastiko dėžėje buvo sudėti maišeliai su krapais, špinatais ir svogūnais.

Užrašas skelbė, kad vietinius daržo gėrybėmis vaišina senelis.

Mielas užrašas, o ir savame darže užauginti žalumynai tikrai sušildė praeivių širdis.

„Pagarba tokiems seneliams, kurie pagalvoja ne tik apie save, bet ir apie kitus“, – gyrė iniciatyvą viena gyventoja.

O štai veikiausiai senelį pažįstanti vietinė patikino, kad labai džiugu matyti ištuštintą dėžę.

„Žinokite, bet kaip malonu matyti, kai tuščia! Jis daržoves augina pardavimui, prisideda prie pensijos, bet ir pavaišina“, – pasakojo moteris.

Kitas miestietis taip pat pasidžiaugė senelio gera širdimi ir paragino praeivius pensininkui palikti po kelis eurus už vaišes.

Paaiškėjo, kad praeiviai įmeta į dėžę pinigų, bet ne tai suteikia didžiausią džiaugsmą.

„Kartais būna, kad kas ir įmeta pinigų. Bet šiaip smagus pats tas jausmas, kad gėrybių pasiima kokia močiutė. Aišku, būna, kad sustoja važiuodami geru, brangiu automobiliu, pasiima kelis maišelius ir nė vieno euro nepalieka. Na, bet dovanojame, vaišiname, kaip ir neprivaloma gi mokėti. Kas nori, tas užsisako nusipirkti“, – pasakojo vietinė gyventoja.

Gargždiškiai palinkėjo seneliui sveikatos ir džiaugėsi jo gera širdimi.

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