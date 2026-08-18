Nustėro: suskubo parduoti mamai dovanotus balionus

Skelbimo autorius teigė, kad balionais buvo pradžiuginta mama, tačiau dabar juos nusprendė parduoti kito žmogaus šventei.
Toks netikėtas pasiūlymas iš karto sulaukė gyventojų reakcijų.
Pirmiausia užkliuvo prašoma kaina – 20 eurų už jau naudotus balionus, nors skelbimo autorius teigė, kad už juos buvo sumokėta beveik 50 eurų.
„Jūs turbūt juokaujate, 50 eurų mokėta? Du tokie balionai daugiausiai gali kainuoti 30, o jeigu tikrai 50, tai tikrai permokėjote“, – pasiūlymu stebėjosi vienas klaipėdietis.
Peržvelgus Klaipėdoje esančių helio balionų parduotuvių pasiūlą, įmantrios helio balionų puokštės, sudarytos iš skaičių ir papildomų dekoratyvinių balionų, dažniausiai kainuoja apie 35 eurus.
O vieno paprasto folinio helio baliono kaina svyruoja maždaug nuo 7 iki 15 eurų.
Vis dėlto ne tik kaina sulaukė kritikos.
Kai kuriems klaipėdiečiams toks elgesys pasirodė ypač vulgarus jubiliatės atžvilgiu.
Gyventojai teigė, kad mamai vos spėjus pasidžiaugti dovanotais balionais, jie jau atsidūrė pardavimo skelbime.
„Padovanokite balionus kažkam, atiduokite pažaisti vaikams, tuo labiau palikite mamai. Ateis kaimynė, draugė – pasidžiaugs kartu. Kodėl dar nepasibaigus gimtadieniui puolate balionus parduoti?“ – klausė viena klaipėdietė.
Taip pat priminta, kad helio pripildyti balionai nėra skirti ilgam laikymui – ilgainiui jie išsileidžia, todėl vargu ar būtų prasminga juos pirkti gerokai vėliau vyksiančiai šventei.
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