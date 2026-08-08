Orai lepins ir toliau

8–13 m/s, o vakare kai kur sustiprės iki 15 m/s. Žymesnio lietaus nenumatoma – naktį oras atvės iki 16–18, o dieną sušils iki 19–21 laipsnio šilumos.
Sekmadienio naktį pūs vakarų, pietvakarių, dieną – pietvakarių vėjas. Lietaus tikimybė išliks nedidelė. Naktį termometrai rodys 15–17, dieną – 21–23 laipsnius šilumos.
Tikra vasariška savaitė prasidės pirmadienį. Naktį pūs pietų, pietryčių, o dieną – pietų, pietvakarių vėjas, kurio gūsiai vietomis sieks iki 14 m/s. Kritulių nenumatoma, o temperatūra pakils iki 23–25 laipsnių šilumos. Naktį laikysis 15–17 laipsnių šilumos.
Antradienį orai kiek pasikeis – į pajūrį sugrįš gaivesnis šiaurės vakarų vėjas, siekiantis 8–13 m/s – prie jūros gūsiai gali sustiprėti iki 15 m/s. Naktį numatomas nedidelis lietus, tačiau dieną žymesnių kritulių neprognozuojama. Temperatūra naktį sieks 16–18, dieną – 19–21 laipsnį šilumos.
Trečiadienį išliks gaivesnis šiaurinių krypčių vėjas, tačiau lietaus jau nebesulauksime. Naktį oras atvės iki 12–14 laipsnių, dieną sušils iki 20–22 laipsnių.
Panašūs orai išliks ir ketvirtadienį. Pūs silpnas šiaurinių, vėliau vakarų, pietvakarių vėjas – kritulių nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 12–14, dieną – 20–22 laipsnius.
Penktadienį vyraus pietų vėjas, lietaus nenumatoma, o temperatūra vėl kils iki 23–25 laipsnių šilumos. Naktį laikysis 14–16 laipsnių šiluma.
Sinoptikų teigimu, artimiausia savaitė pajūryje bus gana stabili – nors savaitės pradžioje trumpam gali palyti, didžiąją laiko dalį vyraus sausi, šilti ir vasariški orai.
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