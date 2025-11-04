Pagalba – ir maisto produktais

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės „Carito“ koordinatoriaus asistentė Renata pasakojo, kad iniciatyva dar tik įsibėgėja, tad kol kas aukojančiųjų nedaug, tačiau bėgant lapkričiui, o ypač artėjant šventėms veikiausiai skaičius augs.
Iniciatyva vadinasi „Dosnumo krepšelis“. Klaipėdiečiai kviečiami paimti krepšelį iš pasninko dėžės, esančios bažnyčioje, pripildyti ilgo galiojimo maisto produktais ir grąžinti į pasninko dėžę. Savanoriai pasirūpins, kad iki Kalėdų visos klaipėdiečių surinktos gėrybės būtų atiduotos tiems, kuriems labiausiai reikia.
Pasak „Carito“ koordinatoriaus asistentės, yra sąrašas žmonių, kurie šios pagalbos laukia, tarp jų – ir šeimos, ir nevaikštantys, sergantys garbaus amžiaus miestiečiai.
„Turime savo ratą, jie žino, ateina, laukia. Kadangi ši iniciatyva nuskambėjo, ir nauji žmonės paskambina, parašo. Kas negali ateiti, tiems nunešame. Ir savo rajone turime, kas vargiai gyvena, negali ateiti, jiems savanoriai taip pat nuneša, padeda“, – sakė Renata.
Praėjusiais metais pagelbėta apie 60 žmonių.
Norintieji prisidėti prie iniciatyvos gali atnešti makaronų, kruopų, ryžių, įvairių konservų, arbatos, kavos, sausainių, šokolado, aliejaus, miltų.
„Neša ne tik per Kalėdas. Ir maisto, ir rūbų atneša, daug metų aukoja tie patys žmonės“, – pažymėjo Renata.
