Pagerės sąlygos pramoginei laivybai

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD) teigia privalanti investuoti į jūrinei valstybei būtiną pramoginės laivybos infrastruktūrą, kuri yra reikalinga ir Lietuvos laivavedžiams, ir svečiams iš užsienio.
Teigiama, jog kuriant naująjį Kruizinių laivų terminalą siekiama bent iš dalies spręsti vietų pramoginiams laivams stygiaus problemą.
Neabejojama, kad kelios dešimtys papildomų vietų laivams švartuoti taps svarbiu žingsniu stiprinant Klaipėdos, kaip jūrinio miesto, įvaizdį.
Klaipėdos uosto direkcija pasirašė sutartį su būsimos marinos projektuotojais.
Šiemet paskelbtą tarptautinį konkursą laimėjo bendrovė „Hidrosfera“.
Pasirašytos sutarties vertė – 145 tūkst. Eur be PVM.
Bendrovė turės suprojektuoti naują mažųjų laivų prieplauką bei su šia veikla susijusią inžinerinę infrastruktūrą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, taip pat parengti ir suderinti techninį darbo projektą, užtikrinti projekto vykdymo priežiūrą.
Baseine prie naujojo Kruizinių laivų terminalo atsirasiančioje marinoje numatoma įrengti apie 85 vietas pramoginiams laivams, kurių ilgis – nuo 10 iki 20 metrų.
Ši pačiame miesto centre įrengta prieplauka taps patogia vieta pramoginei laivybai, bus tinkama uosto svečių laivams švartuoti ir bent iš dalies padės spręsti švartavimo vietų trūkumo mieste ir regione problemą. Marinoje bus numatytos galimybės laivams tiekti elektrą, gėlą vandenį.
Sparčiai statomas Kruizinių laivų terminalas taps patrauklia viešąja erdve prie marių gyventojams ir miesto svečiams.
Čia bus įrengta ne tik laivams švartuoti tinkama infrastruktūra, bet ir takai pėstiesiems ir dviratininkams, vandens link bus suformuotas amfiteatras, kur galės vykti renginiai ir pan.
Organiškai į miesto centre besikuriančias naujas erdves įsiliesiantis terminalo kompleksas bus užbaigtas 2027 m.
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