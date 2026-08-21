Pajūryje fiksavo viesulus

Dažniausiai viesulai virš vandens būna matomi kur kas trumpiau – penkias ar dešimt minučių.
„Tai gana įprastas reiškinys vasarą, nors dažniausiai formuojasi antroje vasaros pusėje, kai vandens paviršius jau būna šiltas, o virš jo užslenka vėsesnė oro masė. Kadangi tokie sūkuriai virš vandens išsilaiko nuo keleto iki keliolikos minučių, dalies jų niekas taip ir nepamato“, – rašė feisbuko paskyros „Orai ir klimatas Lietuvoje“ administratorius Gytis Valaika.
Pasak Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialisto G. Valaikos, toks atmosferos darinys nėra itin pavojingas ir vos pasiekęs sausumą labai greitai išnyksta.
„Blogiausia, ką jie gali padaryti, – apversti mažus laivelius, aptaškyti jūros vandeniu, o paplūdimyje – pakelti dulkes, nuversti lengvas pavėsines, pakelti skėčius“, – paaiškino G. Valaika.
Būtent tai ir užfiksavo kitas poilsiautojas – oro sūkurys pasiekė pliažą ir, keldamas smėlį, šiek tiek pasisukiojo žemyninėje dalyje, o vėliau nurimo.
Tai užfiksuota Palangos paplūdimyje.
O štai gelbėtojai užfiksavo viesulą Palangos tilto fone.
„Velnių vestuvės – vėjas plaukus pasileido. Dulkių velniui irgi atostogos paplūdimyje. Opa! Ir pas mus tornadai! Nereikės Amerikos! Čia gal gelbėtojai tokį suorganizavo, kad esant raudonai vėliavai neitų niekas į jūrą – greitai pabėgo keli braidantys“, – šmaikštavo komentavusieji gelbėtojų nuotraukas.
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