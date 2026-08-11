Pajūryje – mirtinas išpuolis

Stovėjo ir žiūrėjo?
Gyventoja pasakojo, kad į Nemirsetą su trimis šuniukais vis atvykdavo pasidžiaugti jūra ir suteikti pramogą augintiniams.
Šeštadienį apie 16.30 val. jos mažą šuniuką mirtinai sukandžiojo į pajūrį atvykusios poros didelis šuo. Žmonės tuo metu buvo atsivežę du didesnius šunis.
Nužudyto gyvūno savininkė labiausiai piktinosi tuo, kad užpuolusio šuns savininkai esą ramiai stovėjo, kai šis nasrais tąsė jos augintinį.
Esą žmonės nešaukė, nedavė komandos paleisti grobio ir patys nepuolė gelbėti draskomo šuniuko.
Po visko šuns šeimininkai neva ramiai nuėjo savais keliais.
Moteris, viešindama istoriją, akcentavo, kad jos įrašas skirtas šuns šeimininkams ir ji taip norėjusi atkreipti dėmesį į savininkų atsakomybę.
Policijai nebuvo pranešta
Apie incidentą Palangos policijos komisariatui nebuvo pranešta.
Komisariato viršininkas Kęstutis Bončkus patikino, kad apie tokį įvykį jis jau būtų girdėjęs.
„Ne į feisbuką reikia kreiptis, o į policiją. Pradėkime nuo to. Antras dalykas – vietų, kur galima būtų vaikštinėti su augintiniais, labai trūksta. Palangos paplūdimiuose draudžiama vaikščioti su šunimis. Yra tik Nemirsetos gyvūnų paplūdimys“, – sakė kurorto komisariato vadovas.
Nemirsetos paplūdimyje žmonių su šunimis koncentracija kartais būna labai didelė. Specialistai ne kartą yra viešai perspėję gyvūnų mylėtojus, kad tokiose teritorijose incidentai tarp gyvūnų gali būti labai dažni.
„Jei gyvūnas mirtinai buvo sukandžiotas, reikėtų aiškintis aplinkybes. Juk padaryta žala. Bet žmonės dažnai savo problemas bando spręsti feisbuke. Jei nutiko tragedija, gal šuns šeimininkams vertėjo bent 112 numeriu paskambinti. Bet visokių žmonių yra. Visais atvejais už gyvūną atsako jo šeimininkas. Pavadėlio sutrumpinimas, bent prasilenkiant su kitais gyvūnais, yra būtinas dalykas“, – pasakojo K. Bončkus.
Jei nutiko tragedija, gal šuns šeimininkams vertėjo bent 112 numeriu paskambinti.
Yra incidentų rizika
Šunų dresuotoja Viktorija Golubova akcentavo, kad šunų socializacija yra ypač svarbus dalykas.
„Tuo reikia užsiimti nuo jaunų dienų. Ne tik Nemirsetoje, bet ir Klaipėdoje turime šunų paplūdimį. Labai dažnai tenka matyti šeimininkus, paleidžiančius savo šunis ir nesugebančius jų prisikviesti. Vaikštant su šunimis, incidentų tikimybė yra labai didelė“, – kalbėjo šunų dresuotoja.
V. Golubova prisiminė, kad ir jos šuo buvo nukentėjęs Giruliuose nuo kito mišrūno.
Be pavadėlio, laisvai lakstantis šuo puolė dresuotojos šunį net tada, kai ji paėmė savo augintinį ant rankų.
„Net bandė man kąsti, išpešė plaukus, teko kreiptis į policiją. Pirmas žingsnis, įsigijus šunį, – dresūros kursai. Aš net siūlyčiau tokius kursus padaryti privalomus, jei tik šuo buvo papuolęs į policijos akiratį. Mes turime kalbėti apie prevenciją, o ne laukti, kol nutiks tragedija“, – sakė šunų dresuotoja.
Šunų dresuotoja patikino, kad nuo jauno amžiaus reikia mokyti šunis prasilenkti su kitais gyvūnais ir nereaguoti į dirgiklius.
(be temos)
(be temos)
(be temos)