Pajūryje panoro tylos

Nenori girdėti kalbų
Pagalba per visą maudynių sezoną suteikta 400 žmonių, gelbėtojai į pajūrį medikus kvietė 31 kartą, policija kviesta 40 kartų.
„Klaipėdos paplūdimių“ vadovas Žigintas Narmontas Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto nariams pristatė nuveiktus darbus, suplanuotas užduotis.
„Vasara buvo lietuviška“, – taip šios vasaros orus įvertino Ž. Narmontas.
Posėdyje jis sulaukė netikėto klausimo. Tarybos narys Saulius Liekis klausė gelbėtojų vado, ar ketinama atsisakyti įkyrios transliacijos garsiakalbiais miesto paplūdimiuose.
„Klaipėdiečiai klausė, ar ketinate atsisakyti ilgo kalbėjimo per garsiakalbius, taip trikdant ramybę“, – klausė tarybos narys.
S. Liekis tikino, kad nuolatinis vienos ir tos pačios frazės kartojimas dirgina poilsiautojus.
„Pavyzdžiui, nuolat kartojama: „Vyriški su šuniuku, prašome pasišalinti iš paplūdimio“, – gelbėtojų kalbą pacitavo politikas.
S. Liekis siūlė gelbėtojams privažiuoti ar prieiti prie konkretaus žmogaus, o nekartoti tos pačios frazės per garsiakalbius.
„Tai trikdo poilsį. Ar tikrai yra būtinas nuolatinis tos pačios frazės kartojimas: „Neikite už plūdurų“?“, – klausė tarybos narys.
Kada sužiūra žmonės?
Ž. Narmontas įsitikinęs, kad poveikis jau yra.
„Vis mažiau žmonių ateina į paplūdimį su šuniukais. Gelbėtojo funkcija yra gelbėti. O jei jis pradės važinėti keturračiu ir švilpti švilpuku, tik perspėdamas, kad žmonės nerūkytų, nevartotų alkoholio, dėmesys nebus nukreiptas ten, kur reikia. Gelbėtojai turi stebėti, kas vyksta vandenyje“, – paaiškino Ž. Narmontas.
Jis priminė itin skaudų atvejį, kai nuskendo vaikas.
„Vaikų nepriežiūra yra didelė problema. Gal visų smulkmenų garsiai ir nereikia kalbėti, bet poveikis yra. Kai pasakai, kad su šuniuku čia negalima, visi žmonės sužiūra. Vien tik dėl to yra poveikis“, – tikino Ž. Narmontas.
Tai trikdo poilsį.
Siūlė pasitepti kremu
Tarybos narys Ugnius Radvila prisiminė, kad visai neseniai kas penkiolika minučių paplūdimyje pasigirsdavo ir kitokių raginimų.
„Siūlė galvą rankšluosčiu apsigaubti, saulės kremu išsitepti. Dabar pažanga jau yra, lyginant su tuo, kas anksčiau buvo. Bet kolegos pastebėjimas yra teisingas. Jei visiems garsiai bus paskelbta apie žmogų su šuniuku, jis niekur nepradings“, – pastebėjo U. Radvila.
U. Radvila pripažino, kad viešo pamokslavimo pliažuose turėtų būti mažiau.
Ž. Narmontas patikino, kad Pirmosios Melnragės paplūdimį labiau pamėgo kitakalbiai arba atvykėliai iš kitų šalių.
„Kokia ten yra kultūra ir kokia ten tvarka yra. Ten reikia priimti stiprius gelbėtojus. Ten reikia stiprų mediką parinkti. Paėjus kiek tolėliau, į kitą paplūdimį, visai kitos reakcijos. Labai jaučiasi, kaip mūsų gyventojai reaguoja ir kokios reakcijos yra Pirmojoje Melnragėje“, – pastebėjimu pasidalijo Ž. Narmontas.
Komiteto pirmininkas Kęstutis Bartininkas, išklausęs Ž. Narmonto ataskaitos, palinkėjo gelbėtojams sėkmės.
„Reikėtų pasirinkti tinkamą dažnį ir intonaciją“, – sakė K. Bartininkas.
Naujausi komentarai