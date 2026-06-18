Palanga ieško partnerių – paskelbtas teniso sporto bazės koncesijos konkursas

Atnaujins teniso kortus
Planuojama, kad atnaujinta teniso bazė taps moderniu teniso ir aktyvaus laisvalaikio centru, pritaikytu sportininkams, treneriams, miesto bendruomenei bei kurorto svečiams. Konkursu siekiama ne tik išsaugoti Palangos teniso tradicijas, bet ir suteikti joms naują kokybinį lygį, atveriant galimybes organizuoti aukštesnio lygio sporto renginius bei plėtoti sportinį turizmą.
Pagal konkurso sąlygas, investuotojas turės modernizuoti visą teniso sporto bazę. Numatyta rekonstruoti visus septynis teniso kortus ir atnaujinti jų dangą. Šiuo metu visi kortai yra gruntiniai, o po rekonstrukcijos trys jų bus įrengti su kieta danga. Toks sprendimas leis sudaryti geresnes sąlygas įvairaus lygio treniruotėms, rengti nacionalinius ir tarptautinius turnyrus bei užtikrinti aukštesnę sporto infrastruktūros kokybę.
Teritorijoje taip pat bus pastatyti trys nauji modernūs statiniai, skirti sportininkų ir teisėjų poreikiams. Juose numatoma įrengti persirengimo kambarius, sanitarinius mazgus bei kitas reikalingas pagalbines patalpas. Greta kortų atsiras atviros tribūnos žiūrovams, suteiksiančios galimybę patogiai stebėti varžybas ir kitus sporto renginius.
Projektas apima ir esamo viešbučio atnaujinimą bei apgyvendinimo infrastruktūros plėtrą. Tai sudarys galimybes Palangoje priimti sporto stovyklų dalyvius, turnyrų sportininkus, trenerius ir svečius, kurie į kurortą atvyks ne tik poilsiauti, bet ir aktyviai sportuoti. Tokia infrastruktūra yra svarbi siekiant pritraukti didesnius sporto renginius bei ilginti aktyvųjį sezoną kurorte.
Sutartis – penkiolikai metų
Koncesijos sutartį planuojama sudaryti penkiolikos metų laikotarpiui, numatant galimybę ją pratęsti dar iki penkerių metų, jei įprastomis veiklos vykdymo sąlygomis nebūtų pasiekta investuoto kapitalo grąža. Investicijos į projektą – esamo viešbučio paprastasis remontas ir teniso sporto bazės modernizavimas – turės būti įgyvendintos per vienus metus nuo sutarties įsigaliojimo. Paslaugų teikimo laikotarpis sieks keturiolika metų.
Koncesininkui bus suteikta teisė valdyti ir eksploatuoti atnaujintą teniso sporto bazę. Veiklos modelis sudarys galimybes generuoti pajamas iš teniso kortų nuomos, treniruočių organizavimo, sporto renginių ir turnyrų, sporto stovyklų, apgyvendinimo paslaugų bei kitų su sportu ir aktyviu laisvalaikiu susijusių veiklų.
Pasibaigus koncesijos sutarties galiojimui, visas per jos laikotarpį koncesininkui perduotas sporto bazės kompleksas bus grąžintas Palangos miesto savivaldybei.
Kviečia prisijungti
Šis projektas – investicija į vaikų ir jaunimo užimtumą, sportininkų rengimo kokybę, miesto patrauklumą ir ekonominį augimą. Moderni teniso bazė sudarys sąlygas pritraukti sporto organizacijas, tarptautinius turnyrus, didins sportinio turizmo srautus ir dar labiau stiprins Palangos, kaip aktyvaus, sportiško ir ištisus metus gyvybingo kurorto, vardą.
Savivaldybė kviečia investuotojus prisijungti prie šios vizijos įgyvendinimo ir kartu kurti sporto infrastruktūrą, kuri ateityje taps dar vienu Palangos pasididžiavimu.
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