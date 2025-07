Palangą užgriuvo galinga liūtis: per lenktynes sužalotas žmogus, pridaryta daugiau bėdos

Anot organizatorių, lenktynes užklupus didelei liūčiai nepavyko išvengti žalos. Prieš 19 val. virš lenktynių miestelio Palangoje užslinkus didžiulei vėtrai ir prapliupus liūčiai, per trumpą laiką iškrito per 150 milimetrų lietaus į kvadratinį metrą, palydėto itin stiprių vėjo gūsių.

Žalos išvengti nepavyko ir komandoms, nukentėjo ir lenktynių infrastruktūra. Krentant vienai iš konstrukcijų sužeistas žmogus iš aptarnaujančio personalo, kuris buvo skubiai išvežtas greitosios medicinos pagalbos automobiliu į ligoninę. Apie jo sveikatos būklę lenktynių organizatorius informuos medikai.

Kaip pranešė organizatoriai, „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynės šeštadienį prasidėjo ir didžiąją laiko dalį tęsėsi puikiu oru – trasa buvo sausa, oras šiltas, tad lenktynininkai galėjo mėgautis kone nepriekaištingu automobilių sukibimu su keliu. Tiesa, viskas kardinaliai pasikeitė likus penkiasdešimt keturiems ratams – virš trasos atplaukė didžiulis lietaus debesis, akimirksniu visą trasą ir jos apylinkes padengęs vandens sluoksniu.

Varžybų tempas neišvengiamai sulėtėjo, teisėjai paskelbė „Code 60“, kuris tęsiasi jau daugiau nei dešimt ratų. Incidentų sportininkams atėjus lietui pavyko išvengti.

Prieš prapliumpant lietui buvo vilties, jog šiemet gali būti pagerintas lenktynių laiko rekordas, fiksuotas pernai – tuomet greičiausias ekipažas 1006 kilometrų distanciją įveikė per 8 val. 3 min. 37,833 sek. Šį pasiekimą užfiksavo jubiliejinėse, 25-osiose „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynėse, 2024 metais laimėjusi „STATETA BRO-TOKS by IGNERA“ komanda, kuriai atstovavo A. Fjordbachas, Julius Adomavičius, Nemunas Dagilis ir Didžiosios Britanijos atstovas Timas Whale‘as, vairavę „Mercedes-Benz AMG GT3 EVO“.

Šių metų lyderių trejetas išlieka stabilus – pirmąją vietą gina „Bio-Circle & HSG by SWAG“ komanda, antroje važiuoja „RIMO & LKU by EQUPAY.CH“, jiems ant kulnų lipa „STATETA BRO & VEESLA by AIBE“.