Palangoje – kosminis šuolis į priekį

2025-10-08 09:35 diena.lt inf.

Šiemet Palangoje iš pagrindų atnaujinta sporto infrastruktūra. Anot Palangos mero Šarūno Vaitkaus, tai – kosminis šuolis į priekį miesto sportui.

Kaip skelbė Š. Vaitkus, į infrastruktūrą investuotas ne vienas milijonas eurų.

„Rekonstruotas miesto stadionas jau gavo tarptautinį sertifikatą, leidžiantį čia rengti varžybas ir čempionatus. Dabar tai – vienas moderniausių stadionų Lietuvoje!

Savivaldybė taip pat finansavo padelio aikštyno ir pikebolo aikščių statybą – projektas jau įgyvendintas.

Atidarytas naujas Baltijos mokyklos sporto kompleksas – su dirbtine futbolo danga, krepšinio, tinklinio aikštėmis ir treniruokliais, pritaikytais neįgaliesiems.

Baigta ir Senosios gimnazijos stadiono rekonstrukcija, o netrukus bus užbaigta ir V. Jurgučio progimnazijos stadiono rekonstrukcija. Rekonstruojama ir Šventosios mokyklos sporto salė.

Palanga taip pat pasirengė atvirų teniso kortų projektą ir jau turi statybos leidimą – turėsime modernius teniso kortus!

O dar šį mėnesį duris atvers uždari teniso kortai su sporto salėmis, pirtimi, įgyvendinti privačiomis investicijomis kartu su „Norfa“ prekybos centru“, – vardijo Palangos meras.

Š. Vaitkus padėkas skyrė „Norfos“ savininkui bei miesto tarybai ir administracijai – už sunkų, bet prasmingą darbą.

„Kuriame Palangos sėkmės istoriją kartu. Ir kai pamatai, kiek daug šiemet nuveikta sportui, supranti, kad tai tiesiog kosmosas“, – teigė meras.

