Palangoje – svarbios įkurtuvės: po vienu stogu bus galima ir apsipirkti, ir pasportuoti

Siekdama plėsti visus metus veikiančią infrastruktūrą ir patenkinti teniso bendruomenės lūkesčius, Palangos savivaldybė prašė objekto vystytojus įrengti šioje vietoje ir uždarus teniso kortus.
Bangų gatvės 11A pirmajame pastato aukšte įsikūrusioje XXL formato „Norfoje“ veiks dvylika savitarnos ir dvi įprastinės kasos.
„Norfos“ prekybos salės plotas sieks apie 2 tūkst. kvadratinių metrų.
Antrame pastato aukšte veiks pirmieji pajūrio kurorte uždari teniso kortai – Palangos teniso arena.
Ši moderni arena suteiks galimybę populiarinti ir vystyti tenisą Palangoje visus metus. Naujoje uždaroje arenoje įrengtos trys aukšto lygio kiliminės dangos lauko teniso aikštės su plačiais užribiais ir aukštomis lubomis.
Arena išsiskiria ne tik dydžiu, bet ir techniniais sprendimais. Čia įrengtas naujos kartos LED apšvietimas su asimetrine optika, galinga vėdinimo sistema, yra puiki kortų apžvalga su patogiais foteliais ir mini tribūnomis žiūrovams, erdvios rūbinės.
Tai – viskas, ko reikia aukšto lygio teniso turnyrams ir treniruotėms.
Be to, šie uždari kortai bus bene vieninteliai Lietuvoje pritaikyti sportuoti bei mėgautis tenisu ir neįgaliesiems.
