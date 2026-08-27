Palangos gelbėtojas – nustėro: tokio pasiteisinimo dar negirdėjo

K. Pirožniko feisbuke pasidalytame vaizdo įraše girdėti pokalbis su poilsiautoja:
– Kodėl maudotės su mažamečiu vaiku per iškeltą raudoną vėliavą?
– Ai, norėjau „biškį“ nupraust jį.
– O jeigu „biškį“ pradėtų skęst vaikas, ką darytumėte?
– Aš jį visąlaik laikau.
– O ar galima, ponia? Parašyta ant vėliavos. Ar skaitėt?
– Žinau, kad negalima.
– Tai kodėl elgiatės, jei žinote, kad negalima? Kokį pavyzdį rodote vaikui? Jūs suprantate, kad nuskęsta vaikai? Jūs rodote blogą pavyzdį.
– Suprantu.
– Eisite į krantą ar eisite dar maudytis?
– Ne, ne – jau mes viskas.
– Tai viskas – nusisausinkite ir važiuokite, ir džiaukitės, kad esate sveiki, nes tikrai pavojingai elgiatės.
Socialiniame tinkle prie vaizdo medžiagos gelbėtojas taip pat pridėjo prierašą, kuriame susimąstyti verčiantis klausimas:
„Ar tinkami pasiteisinimai maudytis su dviem mažamečiais vaikais esant iškeltai raudonai vėliavai ir per 4 balų bangavimą? „Aš tik biškį jį nupraust.“ „Aš jį laikau.“ Nemanau. Tuo labiau, kai į pavojingą vandenį einama kartu su dviem mažamečiais vaikais“.
Pasak K. Pirožniko, nors šia medžiaga žmonės aktyviai dalijasi ir, atrodo, kad didžioji dalis supranta, kodėl raudona vėliava nėra tik rekomendacija, vis dar atsiranda žmonių, kuriems maudynės gyvybei pavojingomis sąlygomis su mažamečiais vaikais atrodo kaip gera idėja.
„Įdomu, ar tokie poilsiautojai, važiuodami namo prie raudono šviesoforo, irgi važiuoja toliau, nes „tik biškį“ užsidegė? Pažiūrėkite ir pasidalykite – kuo daugiau žmonių supras, kodėl gelbėtojo perspėjimas nėra diskusija, tuo mažiau bus progų gelbėti nuo to, ko buvo galima išvengti“, – patarė gelbėtojas.
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