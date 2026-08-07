Palangos verslininkei-politikei – jaunuolio kaltinimai: nelegaliai įdarbino, nesumokėjo atlyginimo

Dirbo be darbo sutarties nelegaliai
18-etis plungiškis Vilius (redakcijai pavardė žinoma – L.J.) iki šiol nepraranda vilties iš abiejų susigrąžinti jam neišmokėtos algos – apie 400–500 eurų. Bet tai vaikinui, ko gero, nepavyks – „Sporto lizde“ jis buvo įdarbintas nelegaliai, be darbo sutarties, nors nuo pat darbo pradžios praėjusių metų lapkričio pradžioje jis nekart M. Miklovienės prašė sutartį pasirašyti, o, įmonei delsiant mokėti jam atlyginimą, nuolat jai siuntė daugybines žinutes su prašymais tai padaryti, tačiau veltui – M. Miklovienė nereagavo.
Susirašinėjimo su M. Mikloviene fotografijų kopijomis Vilius pasidalino su „Palangos tiltu“. Taip pat pavedimo iš verslininkės-politikės asmeninės banko sąskaitos nuotrauka. Redakcija turi pokalbio su Viliumi audio įrašą.
„Sporto lizde“ iš pradžių su manimi bendravo Darius Miklovas, o paskui dažniausiai jo žmona Martyna. Sutarėme, kad dirbsiu tik savaitgaliais ir per šventes. Nors nuolat prašiau pasirašyti darbo sutartį, M. Miklovė tai delsė daryti – tiesiog nereagavo. Pirmo atlyginimo dalį – 61 eurą – man pervedė tik gruodžio 18 dieną iš „Sporto Lizdas“ sąskaitos“, – sakė Vilius.
„Man primygtinai prašant sumokėti visus pinigus, tik Kalėdų dieną Martyna iš savo asmeninės sąskaitos man pervedė 20 eurų. Už gruodį ji man žadėjo dalį (atlyginimo) pervesti, o dalį grynais sumokėti, kad išvengtų mokesčių“, – sakė Vilius.
Pavedime M. Miklovienė nurodė: „Už kelionę.“
„Nors buvau nepilnametis, man buvo pavesta išnešioti alkoholinius gėrimus į salę, buvau verčiamas dirbti viršvalandžius, nors dėl to nebuvo sutarta,“ – prisiminė plungiškis.
M. Miklovienė į vaikino žinutes nereagavo
Vaikinui liko nesumokėta ir už sausį. Tikėdamasis, kad darbdaviai vis dėlto atsilieps ir sumokės įsiskolinimą, jis M. Miklovienei rašė SMS žinutes iki pat šių metų balandžio pabaigos.
„Gruodžio mėnesį pas jus išdirbau 39 valandas, per Naujuosius metus – 15 valandų, sausį – irgi 15 valandų“, – sakė Viliaus žinutė M. Miklovienei šių metų kovo 26-ąją.
Nesulaukęs iš jos jokio atsako, paskutinę žinutę verslininkei politikei jis nusiuntė balandžio 23-iąją: „Sveiki. Primenu, kad vis dar laukiu atsiskaitymo.“
Anot vaikino, kalbėdamasis su kitais „Sporto lizdo“ padavėjais ir pagalbiniais darbuotojais, jis girdėjęs, kad ir kai kurie jų buvo nelegaliai įdarbinti ir kad su jais nėra atsiskaitoma.
Vilius Darbo inspekcijai nesiskundė
Vilius Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) nesiskundė dėl nelegalaus įdarbinimo „Sporto lizde“: „Neturiu patirties tokiuose dalykuose. Mano darbas pas Miklovus buvo man pirmasis“, – sakė Vilius.
VDI informavo „Palangos tiltą“, kad šių metų birželio 10 dieną VDI Klaipėdos teritoriniam skyrius gavo šio baro kito darbuotojo skundą, o jo prašymas birželio 22 dieną buvo perduotas Darbo ginčų komisijai.
Plungiškis sakė, kad tik įsidarbinęs daugiau apie savo darbdavius sužinojo: „Pavyzdžiui, kad Darius Miklovas konfliktuoja J. Basanavičiaus gatvėje, yra dėl to turėjęs reikalų su policija. O kad jo žmona – žinoma Palangos politikė, sužinojau dar vėliau. Martynai parašiau tiek daug žinučių, tačiau – jokio atsako. Neturiu žodžių tokiems žmonėms.“
„Tikrai niekam nerekomenduočiau šiame bare dirbti. Šią vasarą darbuojuosi Šventojoje ir esu labai patenkintas – esu įformintas pagal darbo sutartį, atlyginimą man darbdavys moka laiku ir gerbia darbuotojus“, – sakė Vilius.
M. Miklovienė telefonu nebuvo pasiekiama. „Palangos tiltas“ nesulaukė ir jos komentaro į paklausimą, išsiųstą į jos, kaip miesto Tarybos narės, elektroninį paštą. M. Miklovienė miesto Taryboje atstovauja Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungai.
Vaikinas vis dar tikisi, kad jam bus sumokėta
Apie Viliaus patirtį „Sporto lizde“ „Palangos tiltas“ pirmiausia sužinojo iš vieno Plungės laikraščio leidėjo, vietos skautų vadovo – vaikinas, kuris yra skautas, jam pirmiausia pasidalijo savo nemalonia Palangos patirtimi. Buvęs laikraščio leidėjas apibūdino vaikiną kaip rimtą, atsakingą ir patikimą.
„Kaip manote, ar yra šansų, kad jie man grąžins skolą už mano neapmokėtą darbo laiką?“ – pokalbio pabaigoje klausė Vilius.
VDI sakė „Palangos tiltui“, kad VDI Klaipėdos teritorinis skyrius nuo 2026-06-01 iki 2026-07-28 atliko 65 planinius ir neplaninius patikrinimus bei tyrimus Palangos miesto savivaldybėje. Dėl nustatytų pažeidimų surašyti 23 administracinių nusižengimų protokolai atsakingiems asmenims ir 8 Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pažeidimo protokolai juridiniams asmenims, pateikti 2 reikalavimai pašalinti pažeidimus. Kai kurių patikrinimų tyrimai dar nėra pasibaigę, tad informacija apie poveikio priemones nėra galutinė.
Savavališkos statybos pažeidimai nelikviduoti nuo 2018 metų
Jau daugiau nei šešerius metus „Sporto lizdas“ yra Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos akiratyje.
VTPSI patarėja viešiesiems ryšiams Viktorija Šinkūnienė sakė „Palangos tiltui“, kad inspekcija nuo 2018 metų vykdo procedūras dėl savavališkų statybų restobare „Sporto lizdas“. Šiuo metu iš aštuonių privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius liko neįvykdyti penki, o už jų nevykdymą nuo šių metų kovo 4-osios skaičiuojama bauda už kiekvieną dieną.
Statytojas yra įpareigotas nugriauti dvi stogines, vieną prekybinės paskirties pastatą, keturis sandėlius.
Nelegalūs statiniai priklauso fiziniam asmeniui, kuriam, skelbia delfi.lt, yra 102 metai, iš kurio „Sporto lizdas“ nuomojasi patalpas.
Nevykdant VTPSI nurodymų, inspekcija kreipėsi į antstolį dėl priverstinio vykdymo. Iš pradžių teismas skyrė simbolinę vieno euro periodinę baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, o vėliau – 30 eurų periodinę baudą (už kiekvieną nevykdymo dieną) atskirai už kiekvieno VTPSI privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius nevykdymą. Tačiau šie sprendimai buvo taip pat ginčijami.
Laimutė Mačernienė, Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento vadovė, „Palangos tiltui“ sakė, kad įmonei skirtos 440 eurų baudos sumokėjimo terminas dar nėra suėjęs, todėl šiuo metu ji pradelstų nesumokėtų baudų neturi. Šiuo metu įmonė neturi ir neįvykdytų mokestinių prievolių.
„Sporto lizdas“ neatsakė į „Palangos tilto“ prašymą atsakyti redakcijos klausimus ir dėl statybos pažeidimų.
Maisto saugos ir higienos pažeidimai
Kaip jau rašė „Palangos tiltas“, liepos 17 dieną Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) „Sporto lizde“ nustatė daugybinius maisto saugos ir higienos pažeidimus. Inspektoriai rado pasibaigusio galiojimo produktų, neaiškios kilmės maisto, kryžminės taršos atvejų, itin prastą patalpų higieninę būklę, netinkamas daržovių ruošimo sąlygas, nešvarų kiemą bei rankų higienai būtinų priemonių trūkumą. Kavinės veikla buvo sustabdyta, kol bus pašalinti trūkumai.
VMVT sakė redakcijai, kad ši kavinė tarnybos akiratyje buvo ir anksčiau.
Jos paskutinė kontrolė buvo atlikta 2024 metais, nuobauda taikyta 2022 metais, o kavinės veikla taip pat buvo sustabdyta 2016 metais.
VMVT sakė „Palangos tiltui“, kad tarnyba Palangoje šiemet atliko patikras 16 viešojo maitinimo, 2 gamybos, 2 vandens ruošimo ir 1 prekybos įmonėse. Sankcijos buvo pritaikytos 9 viešojo maitinimo įstaigoms.
PS. Redakcijai rugpjūčio 6 dieną M. Miklovienei išsiuntus paklausimą dėl vaikino kaltinimų ir paskelbus straipsnį laikraščio portale, tos pačios dienos vakare šio straipsnio autorius sulaukė Viliaus SMS žinutės: „Visgi neturiu pretenzijų Martynai Miklovienei ir „Sporto lizdui". Atsiskaitymas buvo, tik praleidau pro akis." Šįkart vaikinas nepateikė jokių įrodymų. Plungės laikraščio leidėjas patvirtino šio straipsnio autoriui rugpjūčio 7 dieną, kad ryte telefonu kalbėjo su Viliumi, kuris jam prisipažinęs, kad po publikacijos sulaukė Martynos Miklovienės skambučio.
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