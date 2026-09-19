Paplūdimiuose – sezono pabaiga

Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki teigė, kad ši vasara gelbėtojams išties buvo sudėtinga.
„Dažnai buvo vėjuota, bangavo jūra, plevėsavo raudona vėliava, tačiau žmonės norėjo maudytis, tad gelbėtojams teko atlikti daug prevencinio darbo, kad žmonės nenuskęstų. Tačiau šią vasarą Klaipėdos paplūdimiuose niekas nenuskendo. Septyni žmonės buvo išgelbėti iš vandens, dar septyniems padėta išvengti skendimo – pastebėję, kad žmonės papuolė į atgalines sroves, gelbėtojai iš karto skubėdavo į pagalbą. Medikai taip pat turėjo daug darbo dėl įvairių sveikatos sutrikimų. Vieną žmogų teko reanimuoti, taip pat buvo šilumos smūgių ir traumų“, – pasakojo A. Siakki.
Taip pat opi problema išliko vaikų nepriežiūra.
„Kaip visada sakau, jeigu jau norite pailsėti, ateikite be vaikų, o atėję su vaikais, būkite geri, prižiūrėkite juos“, – akcentavo pašnekovas ir pridūrė, kad tėvai apie saugų elgesį prie vandens turėtų kalbėti ir su vaikais
Šįmet Klaipėdos paplūdimiuose dirbo 50 gelbėtojų.
Žiemos sezonu jie vyks į uostamiesčio ugdymo įstaigas, kuriose taip pat bus kalbama apie saugų elgesį tiek jūroje, tiek ir krante. Praėjusiais metais jie aplankė 17 Klaipėdos mokyklų.
„Kitais metais žmonėms, atėjusiems prie jūros, palinkėčiau daugiau galvoti apie saugų elgesį prie vandens, nes pamatę jūrą jie kartais pamiršta apie saugumą“, – priminė A. Siakki.
Šių metų lapkričio pabaigoje Lietuvos gelbėtojų rinktinė pirmą kartą dalyvaus pasaulio gelbėtojų čempionate Pietų Afrikos Respublikoje.
Šiuo metu šią rinktinę sudaro šeši vyrai ir trys moterys, daugiausia iš Klaipėdos, taip pat yra gelbėtojų iš Palangos, Neringos ir Kauno. Tikimasi, kad iki čempionato prie komandos prisijungs daugiau moterų.
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