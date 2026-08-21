Paramos ieško senu adresu

Vytauto g. ties 13 numeriu pažymėtu pastatu, kuris šiuo metu yra remontuojamas, sutrikęs vaikštinėjo pusamžis klaipėdietis, negalėdamas suprasti, esą kur dingo ilgus metus čia veikęs Socialinės paramos skyrius.
Tokių, kurie paramos ieško senuoju adresu, yra ir daugiau, nors čia veikęs skyrius į naująjį savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Taikos pr. 52C persikėlė dar 2022 m. gruodžio pradžioje.
Buvusiose skyriaus patalpose Vytauto gatvėje šiuo metu vyksta pastato vidaus patalpų remontas bei šildymo sistemos atnaujinimas.
Projektas apima ir vidaus patalpų sutvarkymą, elektros instaliacijos bei inžinerinių sistemų darbus.
Po remonto į šį Klaipėdos savivaldybei priklausantį pastatą persikels kažkuris savivaldybės administracijos skyrius.
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