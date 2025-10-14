Partnerystė su Kudži įkvepia: Klaipėdoje tęsiasi japonų kalbos ir kultūros mokymas

Japonų kalbos ir kultūros centras „Seito San“ per dvejus veiklos metus spėjo nemažai nuveikti: praėjusį pavasarį pirmą kartą Vakarų Lietuvoje buvo pristatytas tradicinio Japonijos kabuki teatro spektaklis „Teatro veidai“, japonų kalbos kursus baigė daugiau nei 70 mokinių, surengtos tradicinio japonų meno ukiyo–e parodos, vyko japonų kultūros, papročių ir tradicinės virtuvės pamokos su mokytoju japonu Taiki Matsudaira, kuris Klaipėdoje gyvena jau penkerius metus.
Besimokantiems japonų kalbos – naujos galimybės
Pasak „Seito San“ centro vadovo Sigito Benedikto Jurčio, nuo šių metų besimokantiems japonų kalbos Lietuvoje atsiveria naujos galimybės.
„Nuo rugsėjo Vilniaus universitete bus galima laikyti japonų kalbos egzaminą, kuris jį išlaikiusiems atveria platesnes galimybes įsidarbinti tarptautinėse Japonijos verslo kompanijose bei kitose organizacijose. Todėl labai kviečiame visus mokytis japonų kalbos ir ne tik praplėsti savo kultūrinį suvokimą ar kalbų žinias, bet ir suteikti sau progą atrasti naujas karjeros galimybes“, – teigė S. B. Jurčys.
„Seito San“ centras šiemet renka naujas japonų kalbos pamokų suaugusių bei vaikų grupes, čia vyksta pamokos suaugusiesiems ir vaikams (nuo 11 metų). Centre japonų kalbos moko mokytojas iš Japonijos Taiki Matsudaira ir Vilniaus universiteto japonologijos studijų absolventė Iveta Strakšaitė.
Centras veikia meno galerijoje
Japonų kalbos ir kultūros centras „Seito San“ trečiąjį veiklos sezoną pradėjo naujose patalpose Klaipėdos centre (Danės g. 9), kur įsikūrusi ir profesionalaus meno galerija „Lyceum“.
Atidarymo renginyje dalyvavęs Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus pasidalino, kad Japonija jam yra palikusi didžiausią įspūdį iš visų šalių, ką jis yra matęs pasaulyje: „Ši šalis ypatingai išsiskiria savo kultūra, meninėmis savybėmis, dvasingumu. Klaipėda Japonijoje turi vieną miestą-partnerį – tai Kudži miestą. Šio miesto meras man pasakojo, kad 1989 metais Kudži miesto mero pareigas ėjęs ponas Kudži išdrįso savo ranka parašyti raštą Michailui Gorbačiovui reikalaudamas sustabdyti žudynes Klaipėdoje ir Lietuvoje. Tais metais Kudži miestas Klaipėdai surinko didžiulę paramos sumą, o miesto ligoninės iš Japonijos paramos gavo reikalingą trūkstamą įrangą.“
Kaip teigė Japonų kalbos ir kultūros centro vadovas S. B. Jurčys, „Seito San“ centras visuomet buvo ne tik apie kalbos mokymąsi, bet ir artimesnį japoniškos kultūros pažinimą, tad džiaugiamės, kad dabar turėsime dar platesnes galimybes profesionaliai pristatyti Japonijos meną ir kultūrą kartu su galerija „Lyceum“ ir tokiu būdu dar labiau pagilinti ryšius su Kudži miestu Japonijoje.
Daugiau informacijos: https://klaipedoslicejus.lt/japonukc/