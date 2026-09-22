Paryčiais – vyriškis su peiliu

Apie neįprastą situaciją klaipėdietė papasakojo viešoje Debreceno gatvės gyventojų feisbuko grupėje. Jos teigimu, viskas vyko šeštadienį apie 7 val. ryto prie Debreceno g. 37 daugiabučio.
Moteris teigė, kad iš pradžių ją pažadino vyro šūksniai. Ji išgirdo, jog kažkas esą kažką „papjovė“, tačiau iš karto nesuprato, kas vyksta.
„Galvojau, gal daugiau nebesiklausysiu, ir bandžiau vėl miegoti“, – teigė gyventoja.
Tačiau netrukus šūksniai ir vėl pasikartojo. Tada moteris nusprendė pažvelgti pro langą. Ji teigė pamačiusi vyrą, stovintį priešais jos kaimyną ir rankoje laikantį peilį.
Moteris teigė, kad buvo išsigandusi ir nežinojo, kaip reikėtų elgtis tokioje situacijoje. Jos pasakojimu, po kurio laiko nepažįstamas vyras išėjo.
„Norėjau patarti saugiai vaikščioti lauke, ir jeigu kažkas dar pamatys tą vyrą, prašau iškviesti policiją. Tokie šūksniai paryčiais pasirodė tikrai įtartinai“, – atviravo gyventoja.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, nuo 2026 m. rugsėjo 14 d. iki 21 d. gautas vienas pranešimas, kad 19 d. 07.19 val. Klaipėdoje, Debreceno g., kieme, kaip įtariama, vaikšto du asmenys.
Buvo pranešta, kad jie elgiasi neadekvačiai, šūkauja, o vienas iš jų gali turėti daiktą, panašų į peilį.
Atvykę pareigūnai apžiūrėjo teritoriją, tačiau įtartinų asmenų nerasta.
Pastebėjus įtariamą pažeidimą, pareigūnai rekomenduoja pranešti policijai telefonu.
Naujausi komentarai