 Pasirengimas veikti grėsmių sąlygomis

Pasirengimas veikti grėsmių sąlygomis

2026-05-23 15:00 diena.lt inf.

Karo laivų flotilė baigė vykdyti mokymus „Audros karys 2026“, kurių metu buvo treniruojamasi vykdyti tiek karo, tiek taikos meto užduotis bei stiprinamas laivų įgulų pasirengimas veikti įvairių grėsmių sąlygomis.

Mokymai: LKP karo laivų flotilė treniravosi vykdyti karo ir taikos meto užduotis.
Mokymai: LKP karo laivų flotilė treniravosi vykdyti karo ir taikos meto užduotis. / Lietuvos kariuomenės nuotr.

„Buvo atliekami lengvosios ginkluotės (automatinių šautuvų ir kulkosvaidžių) bei artilerinės ugnies šaudymai. Abiejų šaudymo etapų metu koncentravomės į antvandeninių taikinių naikinimą. Žinoma, lietuviški orai nelepino – pradėjus šaudymą, mus užklupo lietus su sniegu. Tačiau tai nesutrukdė įvykdyti užduočių, nes privalome būti pasirengę veikti įvairiomis oro sąlygomis. Šaudymai vyko iš skirtingų laivų, išsirikiavusių formuotėje ir turėjusių savo šaudymo perimetrus“, – teigė patrulinio laivo P11 „Žemaitis“ vadas komandoras leitenantas Giedrius Mikalauskas.

Mokymų metu buvo atliekami koviniai šaudymai, treniruojamasi vykdyti karo laivų taktinį manevravimą, jūrinės aplinkos stebėjimą bei kritinės infrastruktūros apsaugą.

Taip pat buvo vykdomos krovinio ir kuro perdavimo jūroje procedūros.

Mokymuose dalyvavo visa Lietuvos karinių pajėgų (LKP) karo laivų flotilė.

Šiame straipsnyje:
Karo laivų flotilė
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