Paskelbė, kada ketinama sutvarkyti Šilutės plentą Klaipėdoje

2025-08-14 07:25
BNS inf.

Iki šių metų pabaigos ketinama suremontuoti judrų Šilutės plentą Klaipėdoje, pranešė miesto savivaldybė.

Paskelbė, kada ketinama sutvarkyti Šilutės plentą Klaipėdoje / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Remonto darbus abiejuose eismo juostose nuo Debreceno iki Smiltelės gatvių ir vakarinėje atšakoje nuo Smiltelės gatvės iki Jūrininkų prospekto už 1,9 mln. eurų atlieka Prancūzijos kapitalo kelių tiesimo bendrovė „Eurovia Lietuva“.

Ruožuose, kurių bendras ilgis yra 3 kilometrai, ketinama pakloti naują viršutinį asfalto sluoksnį, įrengti naujus bortus, atnaujinti veją, senuosius šulinių dangčius pakeisti plaukiojančio tipo.

Darbų metu eismas bus ribojamas minimaliai, apie juos ir laikinus pakeitimus bus pranešta artimiausiu metu.

Pasak Klaipėdos savivaldybės Komunikacijos skyriaus atstovės Kristinos Abromavičiūtės, Šilutės plento tvarkymą finansuoja miestas.

Klaipėdos regione, įskaitant Šilutės plento teritoriją, į svarbius visuomenei objektus iki 2030 metų planuojama investuoti 43,2 mln. eurų, iš jų beveik 37 mln. eurų turėtų būti Europos Sąjungos (ES) lėšos.

