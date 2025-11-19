Patikliesiems – naujos žabangos

Klaipėdietė SMS žinutę iš neva „Unipark“ gavo penktadienį. „Unipark“ – tai programėlė, kuria naudojantis galima susimokėti už mašinos stovą bet kurioje Klaipėdos vietoje. Tačiau atsiųstoje žinutėje rašoma ne apie nesumokėtą parkavimą, o apie baudą.
„Ketvirtadienis 13:09 gavote Unipark pranesima apie nesumoketa bauda, perziurekite bilieta cia:“, – su klaidomis rašė apsimetėlis.
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų duomenimis, sukčiavimo atvejų, kai asmenims siunčiama SMS žinutė dėl neva skirtų baudų, tikrai yra.
„Dažniausiai tokio pobūdžio žinutės siunčiamos prisidengiant VMI. Neva „Unipark“ siųstų pranešimų dėl neva skirtos baudos uostamiestyje šiemet nėra buvę, tačiau šalyje ir Klaipėdos apskrityje tokių atvejų yra“, – nurodė Klaipėdos policijos Komunikacijos poskyris.
Pareigūnai pataria visada būti itin budriems ir atidiems, nepasiduoti emocijoms ir nespausti jokių atsiųstų nuorodų, kad ir kokiu pretekstu jos būtų atsiųstos.
„Siūloma visada pasitikrinti ir su nurodomu siuntėju susisiekti kitais būdais, o ne per atsiųstas nuorodas, nes vienas neatsargus mygtuko paspaudimas gali pridaryti labai daug žalos. Niekada jokiu pretekstu neatskleiskite savo asmeninių duomenų, el. bankininkystės prisijungimo kodų, neperduokite mokėjimo kortelių nepažįstamiems asmenims, neinstaliuokite jokių skambinančių ar žinutes siunčiančių asmenų siūlomų programėlių, neįsitikinę, kad tai saugu“, – nurodė pareigūnai.
Specialistai taip pat primena, kad svarbu pažvelgti ir į detales – apsimetėliai labai dažnai rašo nelietuviškomis raidėmis, sakiniuose padaro daug klaidų, neteisingai nurodo net pačius pavadinimus.
